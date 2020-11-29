Британец Хэмилтон занял первое место на Гран-при Бахрейна «Формулы–1»

Манама, 29 ноября. Британский пилот «Формулы–1» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. Гонки прошли на автодроме в Сахире.

Вторым пришел нидерландец Макс Ферстаппен. Третье место занял таец Александер Албон. Российский гонщик Даниил Квят в первую десятку не попал. Он показал 11-й результат.

Трое пилотов не дошли до финиша. Один из них — француз Ромен Грожан — был госпитализирован после столкновения с болидом Квята. С трассы также сошли канадец Лэнса Стролла и мексиканец Серхио Перес.

Хэмилтон стал чемпионом этого сезона досрочно. Михаэля Шумахера по количеству побед он обогнал еще в конце октября на Гран-при Португалии.