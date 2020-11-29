Вечеринка в Стамбуле завершилась штрафами за нарушение комендантского часа

Стамбул, 29 ноября. Полиция Турции провела рейд по ночным клубам страны для проверки соблюдения карантинных мер. Одно из заведений оштрафовали.

Инцидент произошел в районе Кадыкёй. Местные жители пренебрегли введенным комендантским часом и пошли отдыхать в развлекательный центр. Информированный источник сообщил о нарушении в жандармерию.

Сотрудники Управления общественной безопасности Стамбула совершили налет на ночной клуб и задержали 103 человека. Всех нарушителей поочередно доставили в отделение полиции, где их оштрафовали. Общая сумма взысканий составила 324 тысячи лир (более 3,1 миллиона рублей).

Напомним, что правительство Турции ввело ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. В выходные дни в городах действует запрет на выход из дома после 20:00. Каждого, кто его нарушил, ждет штраф в размере 3250 лир.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Стамбула призвали к ответственности 747 человек за несоблюдение комендантского часа. Общая сумма взысканий превысила 1,72 миллиона турецких лир.