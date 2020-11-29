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Премьер-министр Эфиопии объявил о завершении операции в Тыграе

Премьер-министр Эфиопии объявил о завершении операции в Тыграе

Боевые действия на севере Эфиопии начались 4 ноября и, похоже, подходят к концу. На протяжении трех недель эфиопская армия и ее союзники продвигались к Мэкеле — столице штата Тыграй и вотчины противостоящего им Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Международные организации не стали вмешиваться в конфликт и оставили мятежников один на один с федеральными войсками, а также их эритрейскими и другими братьями по оружию.

Премьер-министр Эфиопии объявил о завершении операции в Тыграе

Глобальной причиной войны стало недовольство НФОТ курсом правительства либерала-реформатора Абий Ахмеда Али на централизацию и все более интенсивное вмешательство в дела регионов. Конфликт все ближе к своему завершению и победе правительственных войск, однако успех на поле боя не сможет в одиночку решить всех проблем Аддис-Абебы с Тыграем.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о ходе боевых действий в Тыграе за вторую половину ноября и объясняет, приведет ли военный успех центральной Аддис-Абебы к окончательному решению проблемы мятежного региона.

Информационная блокада

Цензура СМИ со стороны центральных эфиопских властей является одним из основных препятствий для освещения конфликта в Тыграе. Практически все сообщения о столкновениях и продвижении федеральных войск в мятежном регионе приходят со стороны официальных лиц, а также проправительственных изданий и телевизионных каналов.

Премьер-министр и нобелевский лауреат Абий Ахмед Али приобрел славу реформатора в том числе, за снятые ограничения для иностранных СМИ. Война в Тыграе показала, что либерализм Абий Ахмеда в отношении масс-медиа оказался явно переоценен на Западе. 20 ноября эфиопские власти приостановили лицензию журналистов британского агентства Reuters по обвинению в ложных и предвзятых сообщениях, которые «вводили мир в заблуждение с целью организации международного давления на Эфиопию». Другие иностранные издания — немецкая DW и британское BBC — получили соответствующие предупреждения.

Подобные меры направлены как на формирование картины успешно и уверенно наступающих правительственных войск, так убеждения иностранных государств в праведности войны против НФОТ. Для центральных властей Эфиопии и лично Абий Ахмеда жизненно необходимо сохранение образа прогрессивных технократов, проводящих ограниченную спецоперацию против авторитарных неконституционных властей Тыграя. Запреты для западных СМИ хоть способны слегка очернить этот образ, но не более, чем видеозаписи ударов по тыграйским населенным пунктам и фотографии разрушенных домов.

Продвижение к столице

После успехов на западе мятежной провинции в первой половине месяца федеральные войска продолжили продвижение к Мэкеле — административному центру Тыграя. 18 ноября премьер-министр Абий Ахмед Али заявил об истечении трехдневного срока ультиматума властям штата, по условиям которого мятежники должны были прекратить сопротивление. Он объявил о грядущем решительном наступлении в Тыграе и поблагодарил сложивших оружие бойцов НФОТ.

Премьер-министр Эфиопии объявил о завершении операции в Тыграе

Наступающие подразделения вооруженных сил Эфиопии захватили город Шире (Ында-Сылассе) в центральной части Тыграя. 20 ноября эфиопские власти заявили о переходе под контроль Сил национальной обороны городов Аксум, Адуа и окрестностей Адиграта. Перед уходом из Аксума подразделения НФОТ вывели из строя взлетно-посадочное поле городского аэропорта.

Взятые населенные пункты находятся у эритрейской границы, и единственная возможность их штурма с северной стороны — вторжение со стороны Эритреи. Это косвенно подтверждает ранее поступавшие сообщения о предоставлении Асмэрой своей территории эфиопским войскам для войны с НФОТ.

День спустя правительственные ресурсы объявили о взятии эфиопскими войсками Адиграта — второго по численности города в Тыграе после столицы Мэкеле.

22 ноября эфиопское телевидение заявило о переходе под контроль правительственных войск города Идага Хамус к югу от Адиграта и находящегося в 97 км к северу от столицы Тыграя Мэкеле.

На продвижение федеральных войск и ополчений из других штатов к Мэкеле НФОТ пытался ответить ракетными ударами: 20 ноября и 23 ноября правительство штата Амхара сообщало об обстрелах города Бахр-Дар, масштаб разрушений и жертв среди мирного населения остается неизвестен. Впрочем, подобные действия являлись больше демонстрацией НФОТ возможностей атаковать находящиеся в глубоком тылу города и объекты, чем действительно способность изменить ход боевых действий.

22 ноября премьер-министр Абий Ахмед Али заявил об успешном завершении второй фазы операции по ослаблению военных возможностей НФОТ, окружении столицы региона Мэкеле и освобождению блокированных повстанцами подразделений вооруженных сил Эфиопии. Он также обвинил мятежников в использовании жителей Тыграя в качестве живого щита против наступающих правительственных войск. Глава правительства выдвинул очередной ультиматум тыграйским властям в течение 72 часов сложить оружие и прекратить сопротивление. В противном случае Абий Ахмед пообещал начать третью фазу операции, цель которой — захват Мэкеле и окончательный разгром НФОТ.

На ультиматум Абий Ахмеда местные власти ответили лаконично: они заявили о готовности умереть за свой регион и отвергли любые условия о сдаче. Лидер НФОТ Дебрецион Гебримикаэль обвинил премьер-министра Эфиопии в попытках скрыть неудачи на фронтах и желании выиграть время. Впрочем, подобная отчасти бахвальская риторика не соответствует реальной позиции тыграйских властей, которые в конце ноября заявили о готовности к переговорам с центральным правительством. Пресс-секретарь комитета по урегулированию конфликта Редван Хусейн категорически исключил возможность прекращение огня, хотя заявил, что власти Эфиопии встретятся с посреднической миротворческой делегацией Африканского союза в знак уважения.

Эритрейский фронт

С начала конфликта ходили многочисленные слухи о возможном участии Асмэры в боевых действиях против НФОТ. Их подтверждение или опровержение было затруднено абсолютной информационной блокадой: Эритрея считается одной из самых закрытых стран мира, где всем СМИ целиком и полностью находятся под государственным контролем.

Тем не менее косвенное участие страны в войне подтверждено наступлением эфиопской армии с эритрейской территории в северные регионы Тыграя. В частности, из города Адди-Куала на юге Эритреи развивалось наступление на тыграйский населенный пункт Рама и далее — Шире.

Как правительственные эфиопские, так и тыграйские СМИ с активистами утверждали о переброске в Эритрею самолетов ВВС Эфиопии. Сообщалось даже о применении с эритрейского аэродрома в Ассабе ударных БЛА из ОАЭ, но объективные свидетельства этого отсутствуют до сих пор.

По сообщениям журналистов, во время контрнаступления у Заламбисы в середине ноября подразделения НФОТ нанесли большой урон эфиопским частям и вошли вглубь территории Эритреи, где наткнулись на эритрейскую армию. Это стало первым непосредственным боевым столкновением НФОТ и вооруженных сил Эритреи.

Тыграйские власти обвиняют эритрейскую армию в артиллерийских обстрелах военных объектов и городов штата, а также в захвате частной собственности и насильственной репатриации в Эритрею нескольких тысяч беженцев. По мнению правозащитников и активистов, в Тыграе действуют до 20 эритрейских батальонов, в значительной степени укомплектованных военнослужащими по призыву.

В ответ на участие Эритреи в конфликте, НФОТ обстреливает ее столицу и окрестности: 27 ноября был совершен ракетный удар по Асмэре и городу Дэкэмхаре. День спустя последовал новый обстрел эритрейской столице, иностранные дипломаты сообщили о шести взрывах в городской черте.

Большая чистка

В эфиопских вооруженных силах продолжилась кампания по поиску лояльных НФОТ военнослужащих: 19 ноября правительство выдало ордеры на арест 76 офицеров, в том числе — четырех генерал-майоров, десятерых бригадных генералов, 47 полковников, 11 подполковников, одного майора и трех капитанов. Все они связаны с НФОТ и обвиняются в государственной измене, большая часть из них занимали высокопоставленные должности в вооруженных силах Эфиопии во время правления в стране Народного фронта освобождения Тыграя. Многие арестованные — опытные ветераны: например, Гебрегзиабхер Алемсегед командовал эфиопским контингентом в Сомали во время войны с «Союзом исламских судов» в середине 2000-ых годов.

21 ноября трое эфиопских военнослужащих были репатриированы из Джубы в Эфиопию. По словам представителя миссии ООН в Южном Судане (МОООНЮС) Кирка Крукера, все три отозванные миротворца — этнические тиграи из штата Тыграй.

Местные источники также сообщали о разоружении от 200 до 300 военнослужащих эфиопского контингента войск Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), заподозренных в принадлежности к НФОТ.

Власти Эфиопии также охотятся на сторонников НФОТ из числа политических деятелей, в том числе — высокопоставленных. 19 ноября начальник Генштаба Берхану Джула обрушился с критикой на нынешнего главу ВОЗ Тедроса Гебреисуса. Будучи членом НФОТ, Гебреисус с 2005 о 2012 год занимал должность министра здравоохранения, с 2012 по 2016 был главой МИД, а с 2017 года избран главой Всемирной организации здравоохранения. Эфиопский генерал назвал чиновника преступником, который помогал властям Тыграя закупать оружие, а сейчас настраивает мировое сообщество против центральной Аддис-Абебы.

В период с 4 по 23 ноября только в одной Аддис-Абебе были арестованы 796 человек по подозрению в лояльности к НФОТ.

Международная реакция

Как и в предыдущие недели конфликта, в основном международные организации ограничились заявлениями и высказыванием своей озабоченности. 25 ноября Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об обеспокоенности ходом конфликта и наращивании ударной группировки вооруженных сил Эфиопии вокруг столицы Мэкеле. Очевидно, что это никак не повлияло на решимость Аддис-Абебы продолжить боевые действия.

В тот же день Совбез ООН провел первое с начала конфликта заседание, посвященное конфликту в Тыграе. Полуторачасовая встреча прошла за закрытыми дверьми и завершилась даже без совместного заявления.

На фоне заседания ООН эфиопское правительство выпустило заявление, где сослалось на международные принципы и попросило международное сообщество не вмешиваться во внутренние дела Эфиопии. В нем оно обвинило НФОТ и других сторонников «старого порядка» в саботаже политических и экономических реформ, а также в очередной раз возложило ответственность на власти Тыграя в развязывании войны на севере страны. Операцию против НФОТ правительство назвало законным правом в соответствии с положениями Африканской хартии по вопросам демократии, выборов и управлении.

Война в Тыграе вызвала даже политический скандал в соседней Сомали. 19 ноября МИД страны заявил о солидарности с правительством Эфиопии под руководством Абий Ахмеда в поддержании конституционного порядка и уважении территориальной целостности государства. Спустя несколько часов сомалийский министр иностранных дел Ахмед Иссе Авад опубликовал твит, в котором отрицал заявление возглавляемого им же самим ведомства. Впоследствии сообщение было удалено, однако за это сообщение Авад поплатился должностью: 20 ноября он был уволен премьер-министром Сомали Мохаммедом Хусейном Робле.

Премьер-министр Эфиопии объявил о завершении операции в Тыграе

Эфиопия оказывает влияние на южные регионы Сомали путем реализации экономических проектов и размещения воинских подразделений, что явно не приводит в восторг часть местных жителей. Население также недовольно политикой эфиопского премьер-министра Абий Ахмеда в отношении населенного этническими сомалийцами южного штата Сомали в Эфиопии, где центральные власти подавляют местные политические партии и активистов. На этом фоне причины демарша бывшего главы сомалийского МИД становятся очевидны.

Штурм столицы

26 ноября истек выдвинутый Абий Ахмедом 72-часовой ультиматум НФОТ, и федеральные войска вместе с лояльными ополчениями из эфиопских штатов перешли в решающее наступление на Мэкеле — административный центр Тыграя. Премьер-министр Эфиопии призвал жителей тыграйской столицы держаться подальше от военных объектов и заявил, что удары не будут наноситься по местам культурного наследия и жилой застройке.

28 ноября правительственные войска подошли вплотную к Мэкэле, а эфиопские ВВС и артиллерия начали бомбить городские объекты. В частности, были нанесены удары по цементному заводу, индустриальной зоне инжиниринговой компании Mesfin, зданию телерадиостанции и банкам.

Вечером того же дня начальник эфиопского Генштаба Бирхану Джула объявил о переходе Мэкеле под полный контроль правительственных войск. По его словам, в ходе штурма удалось избежать причинения серьезного ущерба городской инфраструктуре и мирным жителям, которые на практике доказали свою неприверженность НФОТ. Эфиопский генерал также заявил о скором суде над руководством мятежного региона.

Несмотря на заявления об отсутствии значительных разрушений, часть ударов пришлась на жилые районы и привела к жертвам среди населения Мэкеле.

29 ноября премьер-министр стран Абий Ахмед Али подтвердил взятие столицы Тыграя эфиопскими войсками и заявил об успешном завершении военной операции. Он добавил, что теперь правительство сконцентрируется на восстановлении региона и предоставлении жителям гуманитарной помощи, а Федеральная полиция займется поисками членов НФОТ.

В соседнем с Тыграем штате Амхара известие о переходе Мэкэле под правительственный контроль встретили радостными гуляниями и демонстрациями. В ходе войны НФОТ несколько раз наносил ракетные удары по амхарским городам, и прекращение боевых действий для местного населения означает конец обстрелов. 

Тем не менее тыграйское руководство отказалось сдаваться: лидер НФОТ Дебрецион Гебремикаэль заявил о решимости бороться до последнего для защиты права на самоопределение. Мятежники утверждают, что эфиопские вооруженные силы и правительственные войска контролируют только города и часть населенных пунктов. По их словам, в сельской местности по-прежнему находятся и действуют отряды НФОТ, которые готовы перейти к партизанской войне.

Это конец?

Спустя почти месяц после начала конфликта в Тыграе правительственные эфиопские войска и союзные ополчения захватили практически все города штата, в том числе — административную столицу Мэкеле. Тыграйские власти не смогли ни получить поддержку в лице международных организаций и иностранных государств, ни союзников в других недовольных реформами Абий Ахмеда регионах. В итоге НФОТ остался одиноким в борьбе с центральной Аддис-Абебой и соседней Эритреей, что это привело к его военному поражению и фактическому переходу на нелегальное положение.

Безусловно, для правительства, которое взяло курс на централизацию и отказ от политики этнического федерализма, такое скорое усмирение мятежного региона является победой. Однако есть несколько нюансов.

С одной стороны, даже военное поражение НФОТ не приведет к полному исчезновению его сторонников: война для них перейдет в русло отстаивание прав на самоопределение. Центральное правительство в глазах мятежников будет оккупантом, пришедшим на родную землю лишить жителей распоряжаться своей землей, законами, ресурсами и экономикой. В этих условиях члены НФОТ просто перейдут к партизанской тактике, которая сулит проблемы Аддис-Абебе. Перед глазами властей Эфиопии будет явно появляться пример Эритреи, население которой на протяжении 30 лет с 1961 по 1991 год вело партизанскую войну против эфиопских властей и одержало в ней победу.

С другой стороны, даже при официальном отказе от политики этнического федерализма конфликты между народностями Эфиопии не исчезнут. Соседние с Тыграем штаты Амхара и Афар очевидно захотят прибрать к рукам территорию проигравшей стороны.

Это уже происходит: журналисты издания Associated Press побывали в городе Хумэра на западе Тыграя, где в начале ноября шли ожесточенные столкновения. По их словам, в населенном пункте действует гражданская администрация из штата Амхара, которая привлекает лояльных местных жителей к восстановлению Хумэры. Федеральные войска отсутствуют в городе: безопасность на улицах обеспечивают амхарские силы спецназначения. В населенном пункте проводятся разъяснительные беседы с населением по поводу преступлений НФОТ, а всю символику Фронта заменили на зелено-желто-красные национальные флаги. Подобная политика в будущем может привести к обострению межэтнических противоречий между тиграи и амхара, оромо и другими народностями Эфиопии.

Власти эфиопских штатов не последовали примеру Тыграя и поддержали военную операцию в регионе, поэтому центральное правительство избежало сценария «парада суверенитетов» и масштабной гражданской войны. Однако в ряде регионов возникли проблемы после переброски на тыграйский фронт боеспособных федеральных частей и местных ополчений. 14 ноября в штате Бенишангуль-Гумузе произошла резня, унесшая жизни 34 человек. Вспыхнули массовые столкновения в Консо в Области Народностей Южной Эфиопии: там жертвами которых стали десятки человек, а почти 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. И хотя с завершением крупномасштабных боевых действий в Тыграе безопасность в регионах, скорее, будет восстановлена, возросший уровень насилия в других штатах — плохой знак.

Если мобилизация вооруженных сил и формирований для операции всего в одном регионе приводит к последующему росту столкновений в других, то несложно представить, что произойдет в сценарии мятежа одновременно нескольких штатах.

Наконец, один из главных вопросов для Аддис-Абебы — кем заменить НФОТ в Тыграе и что делать с его руководством. Приговоры лидерами функционерам Фронта будет наглядным примером следования букве закона и сигналом для всех потенциальных противников политики централизации, но тыграйское население едва ли встретит судебный процесс аплодисментами. Выходцы из других штатов скорее будут восприниматься оккупантами, а поставленные на руководящие должности лояльные центральным властям местные жители могут быть восприняты населением как коллаборационисты. Ситуацию могли бы улучшить масштабные финансовые инвестиции в регион, но Тыграй и до войны был одним из наиболее развитых штатов в стране. Его жители даже наоборот могут посчитать действия федерального правительства грабежом с целью накормить другие штаты.

Центральные власти одержали военную победу в Тыграе. Смогут ли они укрепить ее социальными, экономическими и политическими мерами — большой вопрос.

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