Украинские олигархи продолжают раздел сфер влияния

Пока на Донбассе растет количество провокаций, украинская армия активно готовится к силовым действиям против Народных республик. Идет внедрение новых тактик, основанных, в том числе на азербайджанском опыте войны против Нагорного Карабаха. На этом фоне украинскими олигархами продолжается раздел сфер влияния, а из изоляторов решением суда отпущены радикалы, расстрелявшие автобус с пророссийскими активистами под Харьковом.

Оперативная обстановка на Донбассе

За текущую неделю, по данным смешанной мониторинговой миссии (далее — СММ) ОБСЕ, отмечается рост количества нарушений. При этом, в сравнении с прошлой — увеличение составило чуть более 1,5 раз (на прошлой неделе — 72, на этой — 112).

Основными точками напряжений стали два района — Ясиноватой (6 км северо-восточнее Донецка) и Ленинское (16 км восточнее Мариуполя).

В первом случае рост обстрелов связан с продолжающейся ротацией 54 и 72 механизированных бригад. Судя по зафиксированной членами СММ ОБСЕ не «на своих местах» техникой, подразделения 54 механизированной бригады начали убывать с железнодорожных станций Красноармейск и Дружковка. Как минимум в течение недели на них грузились танковый батальон и все артиллерийские дивизионы (два самоходных, реактивный и противотанковый) бригады.

Это позволяет предположить, что подразделения 72-й механизированной бригады уже прибыли и осуществляли прием позиций, а значит, увеличили активность на переднем крае, провели мероприятия по уточнению позиций и системы огня подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (далее — ДНР).

Все это, естественно, не могло обойтись без увеличения обстрелов. Более того, прибывшая бригада ВС Украины продолжит осваиваться и далее, поэтому снижение напряженности в районе Ясиноватой ожидать не стоит. Также интересен вопрос, куда убывает 54 механизированная бригада, имеющая пункт дислокации в Артемовске (60 км северо-восточнее Донецка) практически на самой линии соприкосновения у Дебальцево. В качестве вариантов для временного размещения соединения вероятны два полигона:

«Чугуевский» — близ Харькова, который расположен недалеко от границы с РФ;

«Новомосковский» — восточнее Днепропетровска, который расположен неподалеку от зоны операции объединенных сил.

В районе второй точки, на южном участке линии соприкосновения, подразделения 36 бригады морской пехоты 25-26 ноября попытались захватить позицию Народной милиции ДНР, вероятно, на высоте «Дерзкая» близ Ленинское.

При этом, по некоторым данным позиции в данном районе находятся под постоянным огнем со стороны ВС Украины и практически полностью «разбиты», однако, каким-то чудом подразделения Народной милиции ВС ДНР продолжают их удерживать. Однако украинские подразделения подкапываются все ближе, скорее всего, пытаясь затруднить сообщение между позициями ополчения и вынудить их отойти.

Примечательно, что заблаговременно, 24 ноября, сотрудниками миссии ОБСЕ было зафиксировано усиление украинской позиции напротив Ленинское одной 23-мм ЗУ-23-2. Скорее всего, они увидели бы намного больше, если бы украинские РЭБ не задавили БЛА ОБСЕ в этом районе.

Под прикрытием перемирия украинские военные продолжают подкапываться все ближе и на других участках фронта, что также будет только усложнять ситуацию.

Опыт Карабахской войны в ВСУ

На этой неделе вскрылся довольно интересный момент о внедрении новых тактик применения беспилотников Bayraktar TB2 на основе карабахского опыта азербайджанских войск, в частности, использование БЛА в едином контуре с противотанковыми комплексами третьего поколения.

И вот недалеко от Николаева на полигоне «Широкий лан» 28 механизированная бригада в ходе учения показала свои ПТРК Javelin одновременно с полетами Bayraktar TB2 в данном районе.

И это на фоне проведения инструкторских занятий на полигоне под руководством главнокомандующего ВСУ генерала Хомчака, в ходе которого как раз и показывались новые формы и способы применения войск командному составу ВСУ.

Вчера два ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 ВВС фашистской Украины????????, произвели тестовый полёт в окрестностях Николаева. pic.twitter.com/WN5bz8l8KV — СНК (@cnkrusv) November 26, 2020

Кроме того, вероятно, что украинской армией апробируются парные полеты беспилотников Bayraktar TB2, которые имеют ряд преимуществ:

синхронная работа в звене разведка-поражение-доразведка;

повышается вероятность; своевременного вскрытия позиции ПВО, после чего уход на высоту выше 5000 м делает их недосягаемыми для большинства средств войсковой ПВО;

находясь на разных высотах, один может быть использован для ретрансляции сигнала управления в случае воздействия системы РЭБ;

Кроме того, по итогам мероприятий главком ВСУ генерал Хомчак обнародовал информацию о закупке ещё пяти комплексов БЛА Bayraktar (не менее 20 новых аппаратов).

Правосудие по-украински

На прошедшей неделе «неожиданное» продолжение получило дело о нападении представителей «Национального корпуса» на автобус движения «Патриоты — за жизнь» (фактически крыло пророссийской «Оппозиционной платформы»), которое было совершено в августе 2020 года недалеко от Харькова.

На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия расстрелян автобус с членами общественного движения «Патриоты - За Жизнь».

По словам нардепа нардеп от ОПЗЖ Ильи Кивы, 1 человек погиб, 1 ранен и 1-го похители неизвестные.

Депутат обвинил в разбое нацкорпус. pic.twitter.com/RzzOctOsCd — Юлия Витязева (@Vityzeva) August 27, 2020

Всех 12 задержанных радикалов выпустили из-под стражи и отправили под домашний арест по своим местам проживания — Днепропетровск и Харьков. Учитывая связь «Национального корпуса» и его главы Билецкого с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, такой исход был предсказуемым.

Это только придает националистам уверенности в собственной безнаказанности и способствует радикализации общества. Однако, с другой стороны такой подход позволит Арсену Авакову сохранить «карманную» организацию, которую и далее использовать в собственных интересах.

Информационная «торпеда» Жвании

25 ноября бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания выпустил новое видео. В нем он утверждает, что вернулся на Украину и готов дать показания против бывшего президента Петра Порошенко. Также Жвания обещает «сенсационные факты» относительно сдачи бывшим руководством страны Крыма, начала противостояния на Донбассе, сбитом малазийском «Боинге».

Свою деятельность против команды Порошенко Жвания начал в июле 2020 г. с выступления о преступном захвате власти в 2014 г., где предложил генпрокурору Ирине Венедиктовой вызвать его на допрос с условием гарантий собственной безопасности. Тогда он сказал, что:

Порошенко стал президентом вследствие консенсуса олигархов, все из которых, кроме Коломойского, получили свои квоты;

окружение Порошенко, включая самого Порошенко, Мартыненко, Кличко, Турчинова — преступная группировка, каждый из членов которой приобщали к ней своих соратников;

Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов Майдана, включая избиение Татьяны Черновол;

Порошенко через Жванию и Климкина покупал хорошее расположение и поддержку европейских чиновников путем передачи 5 млн. евро через посольство Украины в Германии;

Порошенко использовал митингующих для захвата власти;

Майдан финансировался и поддерживался, в том числе и посольством Литвы, а внутренним каналом передачи денег был банк Жвании «Диамантбанк»;

СБУ берет взятки у Порошенко, который сейчас готовит смещение Зеленского;

Венедиктова находится под влиянием иностранных агентов и поэтому не реагирует на его заявления. Среди иностранных агентов назвал: Яресько, Саакашвили, Деканоидзе, Квиташвили, Абромавичуса и др., а во главе их находится Вано Мерабишвили – экс-премьер-министр и экс-глава МВД Грузии;

Геннадий Корбан отправил людей на убой в Иловайский котел, а Порошенко, зная о последствиях, «гнал армию вперед».

Учитывая биографию и знакомства Жвании, очевидно, что знает он довольно много. При этом, если он и правда на Украине, то интересно будет посмотреть на ход заявлениям о «предателях» 2014 г., которые он собирается подавать во все инстанции. Особенно учитывая «неподкупность, честность и самостоятельность» украинского правосудия.

Губернаторопад или раздел сфер влияний

На этой неделе сменены председатели в двух важных областных администрациях — Одесской и Харьковской. Причиной называется неудовлетворительная подготовка к местным выборам, однако, это не совсем так.

В первом случае на место Алексей Кучера назначена Айна Тымчук. Если Кучер плотно работал с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и был его человеком, то пришедшая на смену Тымчук — проводник интересов олигарха Коломойского и связана с заместителем главы офиса президента Тимошенко.

Во втором случае на место ставленника Авакова Максима Куцего пришел Сергей Гриневецкий. Он близок к экс-президенту Леониду Кучме, а также считается другом олигарха Бориса Кауфмана.

Получается, что в двух регионах просто на просто отодвинули Авакова, убрав от управления его людей. Возможно, с ним договорились, в том числе, уладив вопрос с радикалами из Нацкорпуса. Однако, его недавние заявления о необходимости введения месячного локдауна скорее говорят об обратном. Ведь подобные действия, скорее всего, спровоцируют выступления, что подымет роль министра внутренних дел, позволит «поднять ставки» и выбить себе очередной «куш».

Кредиты и их роль в повышении тарифов и распродаже Украины

На этой неделе появились новости, что только за первые три квартала 2020 г. государственный долг Украины вырос на 347 млрд грн., что в переводе на рубли составляет довольно внушительную сумму — практически 1 трлн. При этом, более 80% этой суммы — это внешние заимствования, что говорит об активном привлечении кредитов из-за рубежа. Общая же сумма госдолга Украины подобралась уже к 2,3 трлн грн. (более 6 трлн рублей).

Учитывая, что в украинском бюджете денег не хватает, то заимствование идет на покрытие текущих расходов, что сродни заниманию денег у микрофинансовых организаций. Получается, что Киев будет вынужден искать дополнительные источники для покрытия кредитов — повышать тарифы, распродавать госактивы, что будет на руку олигархам и не совсем — простому народу.

На этом фоне Международный валютный фонд (далее — МВФ) не окажет Украине экстренную финансовую помощь и затягивает с переводом второго транша по представленной программе (всего в программе кредитования — 5 млрд. долларов, первый транш предоставлен в июне на сумму 2,1 млрд. долларов). В программе развития ООН сообщили, что для выделения помощи от ЕС и поддержки со стороны МВФ Киев должен выполнить свои обязательства по борьбе с коррупцией. В том числе перезагрузить Конституционный суд Украины, что практически невозможно осуществить до конца этого года.

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