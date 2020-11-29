Оскорбление Сороса может стоить венгерскому комиссару карьеры

Комиссар венгерского министерства культуры Сзилард Деметра написал статью, в которой сравнил Джорджа Сороса с Адольфом Гитлером и осудил его деятельность. Эта публикация обернулась крупным скандалом, выходящим на уровень международных дискуссий. Об этом сообщает Los Angeles Times.

«Европа — это газовая камера Джорджа Сороса», — написал политик в своей статье, опубликованной в государственной газете «Ориго».

В тексте Деметра выразил мнение, что «ядовитый газ течет из капсулы мультикультурного открытого общества, которое смертельно для европейского образа жизни». При этом он заявил, что известный инвестор и учредитель собственного фонда всегда был «либеральным фюрером», союзники которого обожествляли его даже больше, чем Гитлера — его сторонники.

Также скандальная статья коснулась последних проблем венгерского правительства — разногласий Евросоюза по поводу бюджета. Документ, который Венгрия и Польша сейчас пытаются заблокировать, содержит положения, блокирующие стимулирующие выплаты странам, не поддерживающим демократические стандарты ЕС. Это может оставить Варшаву и Будапешт без финансирования.

Две страны, конфликтующие с остальными участниками международного объединения, комиссар назвал «новыми евреями», которых крупные инвесторы вроде Джорджа Сороса и пытаются уничтожить.

Примечательно, что в своем тексте государственный чиновник сравнивает с немецким диктатором человека, пережившего Холокост и являющегося сторонником венгерских либералов, противодействующих властям. Несмотря на то, что личность Сороса сама по себе не так однозначна, поскольку деятельность его фонда так или иначе фигурирует практически во всех цветных революциях, эта публикация не прошла мимо внимания общественности.

Данный текст вызвал возмущение у еврейской общины Венгрии, представители которой назвали статью «безвкусной» и «непростительной». При этом политика обвинили в обесценивании проблемы Холокоста и обвинили в антисемитизме.

Правительство Израиля, близкого союзника Венгрии, осудило комментарии Деметра. Посольство Израиля в Будапеште написало в Twitter:

«Мы категорически отвергаем использование и злоупотребление памятью о Холокосте в любых целях. <…> Неуместно связывать худшее преступление в истории человечества или его исполнителей с какими-либо современными дебатами».

Бывший премьер-министр Венгрии Гордон Байнаи на личной странице в социальной сети Facebook предположил, что если после этого скандала Деметра не снимут с должности до грядущего понедельника, то простые венгры и весь остальной мир, вероятно, будут рассматривать его заявление как позицию правительства.