Москва, 29 ноября. Актер Владимир Стеклов признался, что был не готов к рождению третьего ребенка, так как его молодой жене диагностировали бесплодие.

После многочисленных попыток забеременеть супруга актера обратилась к врачам. Оказалось, что она не может иметь детей — причем, по словам медиков, у пары вообще не было шанса стать родителями. После категорического «нет» от специалистов Стеклов отказался от мечты вновь стать отцом. По его словам, новость об интересном положении жены в итоге была такой внезапной, что ввела его в ступор.

«Это не сюрприз был, а засада <...> Я превратился в ледяную глыбу, когда осознал. Я не мог предположить, что у меня будет еще чудо», — заявил актер.

Супруга Стеклова Ирина удивилась не меньше. Она узнала о беременности, лишь когда начал расти живот. Увидев результат теста, избранница актера и вовсе чуть не потеряла сознание. Появившаяся на свет малышка переняла взрывной характер отца. Несмотря на юный возраст, Арина уже умеет постоять за себя и может вспылить, если что-то идет не по ее планам.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, избранница 70-летнего Бориса Невзорова ждет ребенка.