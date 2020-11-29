Исламисты убили около 110 фермеров в Нигерии

Майдугури, 29 ноября. Террористы напали на работников рисовых полей на северо-востоке Нигерии. Власти готовят ответную спецоперацию.

Группа вооруженных людей приехала на мотоциклах на поля и убили около 110 человек, есть большое количество раненных. Об этом сообщил координатор гуманитарной помощи ООН в Нигерии Эдвард Каллон.

Ранее губернатор штата Борно Бабаганан Умара Зулум сообщил о 70 убитых. В воскресенье он посетил село Забармари, недалеко от него располагаются рисовые поля, на которых исламисты убили работавших там людей. По предварительным данным, появившимся в субботу, было 43 погибших.

В последние месяцы «Боко харам», ядро которой — группировка JAS («Джамаат Ахлуссунна Лид-Дава валь-Джихад») и ISWAP, проводят совместные атаки на правительственные войска и гражданские объекты в Нигерии, Камеруне и Чаде.

На севере Нигерии военные провели операцию против террористов «Боко харам». В ходе операции силовики уничтожили 22 радикалов. Многие джихадисты получили ранения, но им удалось сбежать.