Боевики RADA перекрыли дорогу Аш-Шат в Триполи

Триполи, 29 ноября. Боевики группировки RADA полностью перекрыли одну из дорог в столице Ливии.

В социальной сети Twitter появляются сообщения, что джихадисты взяли под контроль трассу Тарик аш-Шат, расположенную на северо-западе Триполи.

لا حول ولا قوة إلا بالله!

ميليشيا #الردع بأمر من #كارة تغلق طريق #الشط بالكامل في #طرابلس.

من عاصمة الجمال إلى عاصمة الإجرام... — ❤️أسماء الشيباني???????? ❤️بنت الكرامة (@Bintalkarama) November 29, 2020

По информации ряда источников, причиной возведения контрольно-пропускных пунктов (КПП) на подъезде к столице североафриканского государства могли стать разногласия между главарем бандформирования и так называемым Правительством национального согласия Ливии. Не исключено, что в ближайшее время начнутся вооруженные столкновения.

Напомним, что RADA входит в состав «МВД» ПНС, которое возглавляет Фатхи Башага. Члены группировки прославились контрабандой, похищением и торговлей людьми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что террористы Карры установили новые КПП на фоне конфликта с триполитанскими «властями».