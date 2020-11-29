Стал известен победитель Детского Евровидения

Варшава, 29 ноября. Первое место на детском конкурсе «Евровидение — 2020» заняла Валентина Тронель из Франции.

На втором месте расположилась казахстанская певица Каракат Башанова. Тройку призеров замкнула Солеа из Испании. Представительница России Софья Фескова по итогам конкурса заняла десятое место. Она исполнила композицию «Время для нас» (A Time for Us).

Соревнование юных исполнителей прошло в Варшаве в формате телемоста. Все участники Детского Евровидения спели из студии в своей стране. Изменения в формате мероприятия произошли в связи с пандемией COVID-19.