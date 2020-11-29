Представитель ЛНА обвинил Турцию в дестабилизации ситуации в Ливии

Тобрук, 29 ноября. Ливийская национальная армия (ЛНА) непоколебимо привержена режиму прекращения огня в стране, пишет издание Libya 24.

Командующий объединенным штабом сил безопасности Тобрука Салим Радафи заявил, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают следовать соглашениям, достигнутым на встрече Совместного военного комитета в формате «5+5» в Женеве. Стороны подписали документ, который подразумевает демилитаризацию Сирта и Аль-Джуфры.

«Ливийская национальная армия непоколебима в принципах и приверженности прекращению огня», — заявил военнослужащий.

Салим Радафи добавил, что боевики Правительства национального согласия (ПНС) отказываются соблюдать женевские соглашения. Турция продолжает оказывать поддержку триполитанским группировкам, перебрасывая наемников и оружие на территорию североафриканского государства. Действия Анкары приводят к нестабильности в регионе. Несмотря на это, силы Хафтара готовы отразить любую атаку со стороны джихадистов и встать на защиту страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ливийская национальная армия ликвидировала пять тонн взрывчатки террористов «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) в Сирте.

1 Организация запрещена на территории РФ.