Шесть турецких военных самолетов приземлились в Ливии

Триполи, 29 ноября. Шесть военных самолетов Турции приземлились на территории Ливии.

Новостной аккаунт в Twitter сообщает, что воздушные судна находятся на авиабазе Правительства национального согласия (ПНС) — Аль-Ватыя.

Напомним, военный аналитик Бабака Тагвая ранее рассказал о намерении Анкары перебросить триполитанским «властям» шесть истребителей американского производства F-16. Турция уже использовала их при попытке штурма Сирта в августе текущего года. Тогда к атаке на Ливийскую национальную армию (ЛНА) также готовились порядка 10 тысяч боевиков и ряд фрегатов. Однако силы фельдмаршала Халифы Хафтара не допустили столкновение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о переброске нескольких ударных вертолетов из Анкары в Триполи.