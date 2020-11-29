Украина пытается заморозить ситуацию в Донбассе на неопределенный срок

Киев, 29 ноября. Киев пытается заморозить обстановку в Донбассе на неопределенный срок. Об этом заявил директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

Украинские власти не делают публичных заявлений по ситуации на востоке страны, но все идет к заморозке конфликта, сказал Мартыненко в интервью местным СМИ.

«Образно говоря, сейчас мы включили холодильник на плюс два, а морозилка у нас еще впереди», — заявил он.

В качестве сравнения Мартыненко привел недавнее резкое обострение обстановки в Нагорном Карабахе. Долгое время конфликт между Азербайджаном и Арменией находился в замороженном состоянии, но при стечении определенных обстоятельств противостояние вспыхнуло мгновенно. Подобное может произойти и в Донбассе.

Федеральное агентство новостей также писало, что ВСУ не планируют искать пропавших без вести в Донбассе.