Сатановский назвал Казахстан следующей «жертвой» Запада

Москва, 29 ноября. Лидеры Запада настроены продолжать экспансионистскую политику и стремятся к дестабилизации ситуации в постсоветском пространстве. Ситуация в Прибалтике и переворот на Украине являются образцом такой политики. Следующим из российских соседей в опасности может оказаться Казахстан. Такого мнения придерживается российский политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что представители США неоднократно называли Таможенный союз и ЕврАзЭС угрозой. Ведущими союзниками для России в этих международных объединениях являются Казахстан и Беларусь. Политолог указал на сложную ситуацию в Минске и предположил, что следующей «жертвой» может стать Нур-Султан. Свои идеи он высказал в эфире программы «Вести FM».

Сатановский отметил, что Казахстан имеет границы как с Россией, так и с Китаем. Исходя из сложившихся обстоятельств, есть очень много вариантов для дестабилизации. Не исключено, что каких-то беспорядков и вмешательства в ситуацию со стороны западных стран можно ждать уже во время предстоящих выборов в Республике Казахстан. Выборы в нижнюю палату парламента там пройдут в январе 2021 года.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей приводились заявления Нурсултана Назарбаева, ответившего на критику со стороны США. В рамках очередного съезда правящей партии «Нур Отан» президент отметил, что страна находится еще в начале демократического пути.