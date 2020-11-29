Злостный нарушитель погиб в аварии с грузовиком под Нижним Тагилом

Нижний Тагил, 29 ноября. Водитель внедорожника грубо нарушил ПДД и не уступил дорогу фуре.

В ГИБДД сообщили, что столкнулись внедорожник Nissan X-Trail и грузовик марки «Тонар». Водитель японского джипа погиб на месте — его тело из покореженного авто смогли извлечь с помощью спецсредств. Пассажир X-Trail госпитализирован, он впал в кому.

По предварительным данным, виновником трагедии стал водитель внедорожника. Он нарушил ПДД, не уступив ехавшему по главной дороге грузовику. Стражи порядка установили, что в отношении погибшего четыре раза составлялся протокол о несоблюдении скоростного режима. Экспертиза показала, что водитель второго автомобиля был трезв.

Тяжелое ДТП произошло в Московской области, где столкнулись легковой автомобиль Fiat и грузовик Volvo. В результате аварии пострадали четыре человека, включая двоих детей. Людей оперативно госпитализировали.