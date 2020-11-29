Летчики Су-34 могут выпить кофе, не покидая истребитель

Москва, 29 ноября. Аналитики Flug Revue оценили комфортабельность российских истребителей Су-34.

По словам обозревателей Flug Revue, Су-34 выделяют не только высокие летные и боевые характеристики, но и уровень комфорта. Эксперты выразили мнение о том, что в следующее десятилетие роль этих истребителей в российских войсках возрастет, как указывает «ПолитРоссия».

«На самолете есть небольшая кухня с микроволновой печью и кофеваркой, писсуар и герметичная кабина. Сиденья можно перевести в лежачее положение для отдыха в полете», — восхитились обозреватели Flug Revue.

В Flug Revue отметили, что при следующей модернизации Су-34 станут пригодными для тактической разведки после того, как получат обновленный центральный компьютер, радиолокационные системы и компоненты авионики. Помимо этого Су-34 получит на вооружение бомбу с электрооптическим наведением и ракеты Р-77-1.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о реакции индийских аналитиков на маневры Су-34, которые на очередных учениях продемонстрировали уникальные характеристики. Испытательные полеты проходили ночью на 15-километровой высоте в нижних слоях стратосферы.