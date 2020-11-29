Поисковики обнаружили тело мужчины на окраине Рязани

Рязань, 29 ноября. Личность погибшего пока не установлена. Полиции предстоит установить, был ли это несчастный случай или убийство.

Всего в операции на территории от улицы Березовой до деревни Голенчино участвовали примерно 30 человек. Личность обнаруженного трупа пока неизвестна. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге, когда прохожие увидели на улице города лежавшего окровавленного мужчину, сообщает Федеральное агентство новостей. Очевидцы вызывали на место трагедии машину скорой помощи. Но медики смогли только зафиксировать смерть человека. Позднее стало известно, что умерший не имел постоянной работы.