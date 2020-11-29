Известны подробности убийства иранского ученого-ядерщика Фахризаде

Иран, 29 ноября. Две пули попали в бок и одна в спину, из-за чего пострадал спинной мозг ученого. В результате травм он скончался в больнице.

Утром 27 ноября иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде вместе со своей супругой выехал из Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана в сторону населенного Абсард. Возглавлявшая эскорт машина охраны двигалась впереди. В этот момент ученый обратил внимание на звуки попадания пуль по машине, которые он принял за касание с каким-то препятствием или проблемы с двигателем. Он вышел из автомобиля, и из машины Nissan, находившейся в 150 метрах, начали стрелять по Фахризаде. Две пули попали в бок и одна в спину, повредив спинной мозг ученого.

Отмечается, что атака продлилась три минуты, никого кроме охраны и самого физика на месте случившегося не было. Телохранитель укрыл своим телом Фахризаде. После этого Nissan взорвался.

Ученый Мохсен Фахризаде скончался в больнице из-за полученных травм во время покушения. Его убийство совпало с датой смерти другого ученого-ядерщика Маджида Шахриари из Ирана, 29 ноября 2010 года.

Ранее ООН призывала к сдержанности в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Ирана после убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Зампредставителя генсека организации Фархан Хак попросил избегать шагов, которые могут привести к эскалации в регионе.