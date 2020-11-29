Индия рассматривает в качестве альтернативы МиГ-29 Super Hornet ВВС США

Нью-Дели, 29 ноября. Крушение учебно-тренировочного самолета МиГ-29К ВМС Индии в Аравийском море дало толчок к возобновлению дискуссии о модернизации индийский авиации.

Автор EurAsian Times Мансий Астхана отмечает, что пилот МиГ-29К катапультировался из самолета и был спасен, поиски второго пилота продолжаются. Согласно заявлению, опубликованному Минобороны Индии, МиГ-29К ВМФ потерпел крушение над водами Аравийского моря.

В EurAsian Times подчеркнули, что это третья катастрофа с участием индийского МиГ-29К за год, которая стала результатом технологических неисправностей самолета. По мнению эксперта, только треть МиГ-29К в индийской армии может нести боевое дежурство. Нью-Дели заявило о желании рассмотреть варианты палубных истребителей, которые заменят МиГ-29К. Среди претендентов на замену назван французский Dassault Rafale и американский F/A-18E/F Super Hornet.

Нью-Дели уже провели переговоры с Вашингтоном о поставке 57 Super Hornet. Кроме того Индия получила от США усовершенствованную версию Hornet вместе с беспилотниками Sea Guardian. Двухмоторный истребитель Boeing F/A-18E/F Super Hornet («Шершень») заслужил репутацию одного из самых смертоносных истребителей, оснащенный ракетами класса «воздух-воздух».

Альтернативой является французский Rafale, который способен действовать как с авианосца, так и с береговой базы. Самолет успел поучаствовать в конфликтах в Афганистане, Ливии, Мали, Ираке и Сирии. По словам производителя, Rafale способен к выполнению боевых задач по противовоздушной обороне, ближней поддержки, ударной операции и разведке.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как американский Super Hornet разбился в Калифорнии. Об инциденте рассказали представители военной базы ВМС США Лемур. Пилот успел катапультироваться.