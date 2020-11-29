Вандалы осквернили шесть буддистских храмов в Калифорнии

В городе Санта-Ана в округе Оринж участились случаи вандализма в отношении местных буддистских храмов. Как сообщает Los Angeles Times, по данным на конец ноября в штате Калифорния были осквернены уже шесть религиозных объектов.

Последним пострадал храм Хуонг Тич в общине «Маленький Сайгон» — традиционно так в США называют районы, населенные мигрантами из Вьетнама. Неизвестные изрисовали черной краской из баллончиков 15 находившихся у входа статуй Будды и Бодхисаттвы, а на оборотной стороне одной из них было написано «Иисус». Прибывшая на место полиция сочла это преступлением на почве ненависти.

«Это за границей посягательства. Это за гранью вандализма. Это преступление на почве ненависти, направленное против вьетнамской американской буддийской общины, и мы не потерпим этого», — заявила Тай Вет Фан, член городского совета Санта-Аны.

На записях с камер видеонаблюдения полиция смогла увидеть двух человек в черной одежде и в масках. На одном из них была шапка цветов американского флага. Правоохранительные органы связали этот случай с серией других схожих актов вандализма: в последнее время изрисованы черной краской были три храма в Гарден-Гроув, два — в Санта-Ане и один — в Вестминстере.

«Ущерб имуществу — это не то, что не дает нам спать по ночам, и не то, что больше всего нас беспокоит. Это преступление на почве ненависти само по себе, оно оказывает негативное влияние на межконфессиональные отношения в нашей общине», — рассказал журналистам Вьен Хай, служитель другого пострадавшего храма в Вестминстере.

Сейчас подозреваемые разыскиваются. Полиция усилила патрулирование в районе религиозных объектов по всему городу и обменивается уликами с соседними полицейскими департаментами.

Примечательно, что такого рода случаи в этих местах происходят не в первый раз. В 2018 году в этом районе была задержана женщина, повредившая статуи не менее чем у семи буддистских храмов.

Последний инцидент произошел всего через месяц после того, как округ Оранж выпустил свой отчет о преступлениях на почве ненависти за 2019 год. В нем отмечается рост такого рода правонарушений на 24% по сравнению с 2018 годом.

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