Красный полумесяц установил резервуары с водой для школьников в Хасаке

Хасака, 29 ноября. Сотрудники Сирийского Красного полумесяца (СКП) установили в школах города Хасака резервуары с питьевой водой. Об этом информирует агентство SANA.

В рамках прошедшей акции было обустроено 50 резервуаров, каждый из которых имеет объем 2 кубических метра.

Глава отделения СКП в Хасаке Али Мансур рассказал, что данных емкостей вполне достаточно для обеспечения безопасной питьевой водой школьников во всех учебных заведениях города. Наполнение резервуаров будет проходить регулярно.

Доступ к воде и соблюдение всех норм по качеству будет контролироваться сотрудниками Сирийского Красного полумесяца совместно с представителями местной администрации и преподавательским составом.

Жители провинции Хасака регулярно сталкиваются с проблемами водоснабжения. Причиной этому является то, что крупнейшая в регионе водоносная станция «Алюк» находится на территории, контролируемой турецкими военнослужащими и боевиками вооруженных группировок, входящих в тесно связанную с Анкарой «Сирийскую национальную армию» (СНА).

Террористы регулярно прекращают работу станции, оправдывая это якобы нехваткой электроснабжения. В октябре 2020 года российскому Центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС) удалось согласовать с Анкарой ремонтные работы, которые будут проводиться сирийскими специалистами. Это позволит решить проблему водоснабжения жителей региона.