Москва, 29 ноября. Гитана Леонтенко, вдова актера Алексея Баталова, рассказала, что Наталья Дрожжина с супругом втерлись в доверие, использовав имя Никиты Михалкова.

Супруга артиста объяснила, почему стала жертвой обмана мошенников, которые долгие годы скрывали за заботой о Баталове желание присвоить себе его наследство. Леонтенко призналась, что раньше и не подозревала, что кто-то может так хладнокровно и искусно врать. Доверие жены артиста Дрожжина и Цивин заслужили, упомянув имя режиссера Никиты Михалкова.

«Мы сами доверились этой паре только из-за того, что они говорили, будто имеют отношение к Никите Михалкову. Если бы фамилия Никиты Сергеевича не прозвучала, мы бы никогда не впустили их в дом», — заверила артистка в передаче «Пусть говорят».

В настоящий момент единственная цель вдовы Баталова — вернуть его наследство. Дрожжина и Цивин подозреваются в хищении недвижимости, денежных средств и ценностей. Теперь Леонтенко, по ее собственному признанию, уже не сможет никому доверять.

Расследованием дела занимаются правоохранительные органы. Под пристальное внимание полиции попала личность актрисы Натальи Дрожжиной. Как стало известно Федеральному агентству новостей, актриса врала о своей работе в Университете МВД России и самовольно присвоила себе звание заслуженной артистки.