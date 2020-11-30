Украинская телеведущая раскритиковала политику Зеленского по Донбассу

Киев, 29 ноября. Украинская телеведущая Снежана Егорова раскритиковала действующую киевскую власть за политику в отношении Донбасса после заявлений о декоммунизации.

По словам актрисы, руководство страны всячески дискредитировало себя, делая «разношерстные» заявления в отношении жителей Донбасса. Плюс ко всему президент Украины Владимир Зеленский непрофессионально подошел к назначению людей на управляющие посты, что негативно обернулось для государства, добавила Егорова.

Телеведущая подчеркнула, что население русскоговорящих регионов страны недовольно политикой Киева. Жители Донбасса не захотят «ни в какую Украину», подчеркнула она.

Федеральное агентство новостей сообщало, что ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР.