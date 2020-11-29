Пародист Песков рассказал о жизни в скромной квартире в Подмосковье

Москва, 29 ноября. Известный артист эстрады, пародист Александр Песков переехал из элитной квартиры в центре Москвы в бюджетное жилье в области.

Песков не так давно жил в квартире в столице стоимостью около 60 миллионов рублей. Пародист гордился жильем, дорогой посудой и мебелью из красного дерева.

Однако элитной квартиры артист лишился. Песков винит во всем прежнего директора и его махинации. Однако звездный стилист Джордж Ровалс уверен, что все дело в пристрастии пародиста к алкоголю.

Теперь артист живет в скромной новостройке в Подмосковье стоимостью чуть меньше 4,5 млн рублей. Соседи часто видят Пескова на прогулке с собакой. Сам пародист отмечает тишину и спокойствие в области.

«Мне жаль было оттуда уезжать, но зато тут воздух. Я выхожу, двери не закрываю — тут спокойно», — рассказал он о новой жизни.

Песков в программе «Ты не поверишь!» уточнил, что у него еще есть в собственности дом в закрытом элитном поселке. А квартиру в центре Москвы он продал по «разным причинам».

Тем временем новые обороты начинает набирать конфликт между знаменитым стилистом Сергеем Зверевым и его сыном. Молодой человек намерен отсудить у отца квартиру в Москве.