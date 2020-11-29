Сенатор рассказал о возможных надбавках к пенсиям после проверок ПФР

Москва, 29 ноября. Проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) могут привести к повышению пенсий для ряда граждан, отметил сенатор Валерий Рязанский.

По его словам, речь идет о наличии дополнительных лет работы у некоторых граждан, что не всегда отражается работодателями в документации. Как отметил член Совфеда, надбавки могут коснуться пенсионеров, которые трудились на севере.

Рязанский напомнил, что в 2009 году в России проводилась валоризация, а в 2015 году начал действовать закон о перераспределении пенсий для женщин с детьми. Тогда учитывалась часть стажа, не входящая в период ухода за ребенком в возрасте до полутора лет, что требовало участия граждан, пояснил сенатор.

Он полагает, что в случае новых проверок ПФР ликвидирует незначительные недочеты, которые окажутся незаметными как для граждан, так и для функционирования пенсионной системы.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец ранее в интервью «Прайм» заявила о готовящейся проверке на наличие дополнительных доходов у пенсионеров, по результатам которой ПФР может изменить размер пенсий для части получателей. Однако вскоре это утверждение было опровергнуто, сообщал ФАН.