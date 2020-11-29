Российские миротворцы в Карабахе: как возвращается мирная жизнь в Закавказье

Чуть более двух недель прошло с момента прекращения огня в Нагорном Карабахе. В составе миротворческого контингента Российской Федерации полностью развернута и приступила к работе структура по оказанию гуманитарной помощи населению — Межведомственный Центр гуманитарного реагирования. И теперь можно снова подвести промежуточные итоги деятельности российских миротворцев в Закавказье — тем более, что за последние две недели благодаря присутствию РФ в Карабахе удалось практически полностью восстановить мирную довоенную жизнь.

Краткие итоги миротворческой миссии Российской Федерации за вторую неделю пребывания в Нагорном Карабахе разбирает в материале ФАН руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Работа по соглашению Москвы, Баку и Еревана

Прежде всего, можно отметить успешную работу по выполнению условий трехстороннего заявления о прекращении нагорнокарабахского конфликта, подписанного лидерами РФ, Азербайджана и Армении в ночь на 10 ноября. К сегодняшнему дню Азербайджану переданы два из трех районов, указанных в совместном соглашении — Кельбаджарский и Агдамский.

Несмотря на некоторые накладки — в частности, в передаче Кельбаджарского района, которая была перенесена с 15 на 25 ноября в связи со сложностями у армянской стороны, все проблемные вопросы разрешались Москвой, Баку и Ереваном в рабочем порядке и при активном участии российских миротворцев «на земле». Так, в Баку дали Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара после предварительной беседы президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

20 ноября вооруженным силам Азербайджана в присутствии российских миротворцев был передан Агдамский район Нагорного Карабаха. С российской стороны на церемонии, прошедшей вблизи старой Агдамской мечети, присутствовал генерал-майор Андрей Волков, с азербайджанской стороны — заместитель министра обороны генерал-лейтенант Карим Валиев. Азербайджанское военное руководство высоко оценило вклад российских миротворцев в переговорный процесс.

Российские миротворцы провели сегодня встречу с военными Азербайджана в городе Агдам, где обсудили порядок перехода района под контроль Азербайджана, передает корреспондент ТАСС.



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25 ноября в рамках соглашения о прекращении огня вооруженные силы Азербайджана вошли в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха. Российские миротворцы проследили, чтобы передача района под контроль азербайджанских военных прошла спокойно.

Обе стороны конфликта окончательно смирились с завершением боевых действий — провокаций и боестолкновений за эти две недели не произошло. Из военных инцидентов необходимо отметить лишь подрыв группы, занимавшейся поиском тел погибших: 23 ноября неподалеку от поселка Мадагиз в результате детонации мины погиб полковник ВС Азербайджана Бабек Самидли, заместитель командира 1-го корпуса. Ранения, не угрожающие жизни, получили офицер российского воинского контингента и четверо сотрудников МЧС Нагорно-Карабахской Республики.

⚡️Убитым взрывом мины в карабахском н.п. Мадагиз оказался высокопоставленный офицер азербайджанской армии — заместитель командира корпуса полковник Самидли Бабек Матлаб оглу из г. Гёйчай. В Баку называют его «героически сражавшимся в борьбе за Карабах».

@RVvoenkor pic.twitter.com/BMsg0zoigy — Вольвач Юрий (@1Gg7Dlct8tfwNJL) November 26, 2020

На благо мирного населения

Кроме того, российские миротворцы продолжили работу по поиску тел погибших совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) с их последующей передачей для опознания и захоронения. Согласно официальным данным, на 29 ноября обнаружено и передано 656 тел погибших.

???? #Захарова: Российские миротворцы ????????????️ продолжали создавать благоприятные условия для возвращения беженцев, вели разминирование и поиск пропавших военнослужащих и тел погибших, разворачивался центр гуманитарного реагирования. #НагорныйКарабах @mod_russia @MchsRussia pic.twitter.com/Dc6dss0Dt2 — МИД России ???????? (@MID_RF) November 27, 2020

То, насколько важна работа российских миротворцев по обнаружению тел погибших в нагорнокарабаском конфликте, можно понять, просто посмотрев ленту новостей. Так, родственники пропавших без вести армянских солдат постоянно обращаются в свои ведомства и к правительству России с просьбой найти их родных.

Корреспонденты Спутник армения побывали у российского блок поста между Степанокертом и Шуши.На этой дороге были тела погибших,часть уже передали сторонам конфликта.Здесь все еще видны следы боев,повсюду снаряды и брошенные вещи,стоят обстреленные машины.Видна машина МККК pic.twitter.com/rAZsRRszYl — Борис/????????????????/???? (@BorisPrimorye) November 14, 2020

В интересах ведения более адресной работы и оказания точечной помощи в командовании миротворческих сил России организован прием граждан для сбора их жалоб и предложений. Как следует из официальных источников, за три дня работы офицерами принято 1582 человека, рассмотрено 202 жалобы и предложения. Это означает, что помощь России в Нагорном Карабахе не просто ценится местными жителями, но и жизненно необходима для стабилизации обстановки в регионе.

Возвращение

Благодаря помощи российских миротворцев продолжается возвращение жителей Нагорного Карабаха из Армении в свои дома. После передачи Азербайджану Кельбаджарского района 25 ноября все перемещение происходит только через Лачинский коридор, который патрулирует российская военная полиция.

Согласно открытым данным, с начала миротворческой операции в Нагорный Карабах вернулось более 22 тысяч человек, а военная полиция сопроводила более 2500 единиц автомобильного транспорта. Стоит отметить, что люди возвращаются не только в Степанакерт, но и в Аскеранский и Мартунинский районы.

Беженцы возвращаются в Степанакерт.



Первая колонна МЧС с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт. В городе сейчас восстанавливают социальную инфраструктуру, а также дома жителей. Вернуться смогли уже около 2 тысяч беженцев.#СмотримВести pic.twitter.com/LpBEIlM6Sh — ВЕСТИ (@vesti_news) November 21, 2020

Старый новый учебный год

При активном участии российских специалистов восстанавливается и мирная жизнь. Так, 27 ноября вновь открылась для занятий городская школа Степанакерта №2, и более 400 детей, переживших лишения и ужасы войны, вновь вернулись за парты. На 30 ноября запланировано открытие второй школы — №8.

Любопытно, что во время линейки, посвященной возобновлению учебного года в Карабахе, дети стояли с портретами Владимира Путина. Это, как минимум, знак признательности российскому лидеру, который смог остановить войну в Закавказье, и военнослужащим РФ.

Первое сентября в Нагорном Карабахе. Вместо тысячи слов pic.twitter.com/e031k9NE4T — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) November 28, 2020

Сирийский опыт в Карабахе

Кроме того, российские миротворцы активно применяют опыт, полученный в ходе операции в Сирии — особенно в рамках налаживания мирной жизни и удаления последствий кровопролитного конфликта. Так, по примеру работы в Пальмире и Алеппо, специалистами гуманитарного центра разминирования продолжается работа по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов вдоль линии электропередач и газопровода, обеспечивающих Нагорный Карабах светом и теплом из Армении. Данная работа проводится для обеспечения безопасности ремонтных бригад, которым предстоит вернуть жизнь в дома всего региона. На сегодняшний день проверено около 3 км маршрута, на котором обнаружено и уничтожено более 1000 взрывоопасных предметов.

Фото дня: российские саперы ведут разминирование в Арцахе. pic.twitter.com/aI0l2BEj8s — Юлия Витязева (@Vityzeva) November 23, 2020

Также по опыту гуманитарной операции в Сирийской Арабской Республике с 27 ноября начались выезды врачебно-сестринских бригад в отдаленные населенные пункты — как правило, расположенные вблизи линии соприкосновения. Медицинская помощь уже оказана 65 нуждающимся. В ближайшее время к этой работе присоединится медицинский отряд специального назначения, переброшенный Министерством обороны России с Дальнего Востока.

Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медотряда специального назначения Восточного военного округа. https://t.co/VeMLmtjxYj #Миротворцы #ВВО #ВоенныеМедики pic.twitter.com/0hWuI8gwUH — Минобороны России (@mod_russia) November 25, 2020

Все это — зримые результаты работы российского миротворческого контингента. И наилучшим их доказательством служат оживленные улицы и вновь работающие магазины Степанакерта. Впереди еще много работы, однако уже сейчас можно констатировать, что именно Россия смогла не только остановить войну, но и вернуть мир в неспокойный регион.