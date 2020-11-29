Леонков разъяснил, что из себя представляет украинский танк-«убийца Арматы»

Новый танк «Нота», презентованный на Украине в виде 3D-модели, вряд ли будет разработан и поставлен в серийное производство. К такому выводу пришел российский военный эксперт Алексей Леонков, комментируя призрачный успех украинского ВПК. В интервью информационному порталу «Московский комсомолец» Леонков рассказал, почему украинские инженеры потерпят фиаско, пытаясь создать такую боевую машину.

Алексей Леонков, в первую очередь, подробно проанализировал заявление украинского эксперта по вопросам бронетехники Сергея Березуцкого, который презентовал новый танк «Нота». По словам представителя Киева, боевая машина фактически является «убийцей российской «Арматы», поскольку обладает уникальными характеристиками и возможностями.

Танк, по словам Березуцкого, оснащен усиленным бронированным корпусом, а также специальной динамической защитой, позволяющей выдерживать попадание снарядов различного класса. Кроме того, на «Ноту» будет установлена 152-мм пушка, которая может быть закуплена у стран НАТО.

Леонков, комментируя слова Березуцкого, разъяснил, что из себя представляет украинский танк-«убийца Арматы» на самом деле. Он обратил внимание, что «прорывной» украинский танк вряд ли будет реализован, поскольку специалисты ВПК Украины составили лишь 3D-модель, которая не имеет ничего общего с реальным проектом.

Украинские специалисты попросту не смогут создать новый танк, который будет отвечать всем требованиям, заявленным в проекте. Прежде всего, по словам Леонкова, страны НАТО вряд ли согласятся сотрудничать с Киевом, а также предоставлять Украине свои разработки в области вооружения.

Военный эксперт обратил внимание, что 3D-модель «Ноты» имеет большое сходство с советским проектом танка «477А», который был создан еще в конце 1980-х. Однако боевая машина, разработанная в СССР, так и не была поставлена на поток из-за серьезных проблем, связанных с основным орудием.

«В данном случае такая башня не приносит желаемого эффекта. Главная проблема в перезарядке. Из-за этого в Союзе от проекта отказались. Но разве это может остановить украинцев, озабоченных наживой и пропагандой? Они не нашли ничего лучшего как создать виртуальную пустышку в 3D-графике, выдав ее за реальный проект», — с иронией ответил эксперт.

По словам Леонкова, Украина обладает целым рядом серьезных факторов, из-за которых попросту не сможет создать новый танк, пользующийся спросом и не имеющий серьезных технических проблем. Украинское танкостроение уже давно умерло, а заводы, занимающиеся производством боевых машин, разорились и обанкротились.

«Поэтому очередное заявление о том, что они сделают супертанк и убийцу «Арматы» — это чистой воды пропаганда. У Украины сейчас нет никакой технической возможности создавать что-то новое. Плюс нет уже и инженерно-конструкторских кадров», — резюмировал эксперт.

Ранее Алексей Леонков рассказал, как Украина строительством военно-морских баз в акватории Черного моря поможет странам НАТО укрепить их позиции в регионе.