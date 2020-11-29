Эстония хочет перенять военный опыт Польши

Командование эстонской армии пришло к решению изменить курс подготовки военных. Теперь они будут перенимать опыт ближайших соседей по региону — Польши.

«Нам есть чему поучиться у польских коллег. Зачастую мы набирались ума далеко за пределами нашей страны, при этом не замечая, что можем черпать опыт у наших соседей и хороших друзей здесь, на побережье Балтийского моря», — заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем.

Как сообщает агентство Sputnik, встреча высокопоставленных военных двух стран состоялась в Таллине в конце ноября 2020 года. Харем обсудил вопросы воинской подготовки с командующим Вооруженных сил Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком.

По данным пресс-службы Сил обороны Эстонии, стороны переговоров нашли общие точки соприкосновения. По мнению командующих, первым аспектом международного сотрудничества может стать совместная защита морских границ.

Стоит отметить, что Польша была одним из самых ярых сторонников вступления стран Балтии в состав Североатлантического альянса. В последнее время Таллин взял курс на сближение с Варшавой в оборонной сфере. Проявлением этого является совместное участие в различных учениях НАТО, охрана воздушного пространства стран Балтии самолетами ВВС Польши, а также регулярное участие польских военнослужащих в эстонских маневрах под названием «Весенний шторм».

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, российские военные с юмором относятся к заявлениям Варшавы о беспрецедентной мощи польского флота, который якобы способен легко уничтожить российские корабли в Балтийском море. Капитана 1-го ранга запаса Василий Дандыкин рассказал журналистам, что такого рода заявления европейские военные никогда не смогут воплотить в жизнь.