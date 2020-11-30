Томские студентки выиграли международный грант МАГАТЭ

Томск, 30 ноября. Студентки Томского политехнического университета вошли в число победительниц стипендиального конкурса Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) имени Марии Склодовской-Кюри. Об этом сообщает пресс-служба ТПУ.

Стипендиальная программа МАГАТЭ имени Марии Склодовской-Кюри была запущена в марте 2020 года генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. При создании данной программы основной задачей МАГАТЭ являлось привлечение большего числа девушек в науку. Именно Мария Склодовская-Кюри вдохновляет девушек всего мира на освоение специальностей в области ядерной науки и технологий.

Заявления на участие в конкурсе подали свыше 550 претенденток из 90 стран мира. Из них были отобраны 100 студенток со всего мира. Стипендия покрывает стоимость обучения на магистерских программах (в размере до 10 тысяч евро в год) и проживания (до 10 тысяч евро в год) на срок до двух лет.

Из российских вузов стипендиатами стали 11 студенток, которые занимаются наукой в области ядерной физики.

Стоит отметить, что сразу три студентки Томского политехнического университета вошли в список выдающихся молодых ученых – Екатерина Щеглова, Камила Хужажинова и Истер Куашие.

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с будущей научной элитой России.

«Я разработала уникальную методику психофизического тестирования, направленную на выявление лиц, потенциально склонных к совершению злонамеренных актов на предприятиях ядерного топливного цикла. Данная работа находится на стыке двух наук – психологии и ядерной физики», – рассказала ФАН студентка ТПУ Камила Хужажинова.

Благодаря этой методике руководители и штатные психологи смогут с помощью тестирования своевременно выявлять «опасных» сотрудников, способных умышленно совершить террористический акт на атомной электростанции.

Также мы поинтересовались у Камилы Хужажиновой, откуда она узнала про стипендиальную программу МАГАТЭ.

«О данном гранте я узнала от отдела магистратуры ТПУ, который работает с англоязычными направлениями. Каждому, кто учится на «Nuclear science and technology» было отправлено письмо с предложением поучаствовать», – сообщила студентка.

Еще одна победительница, Екатерина Щеглова, рассказала ФАН про свои научные интересы.

«Во время учебы в бакалавриате ТПУ я занималась научной деятельностью, связанной с обеспечением безопасности при обращении с ядерными материалами на атомной электростанции. Сейчас я учусь на первом курсе магистратуры и изучаю вопросы контроля качества национальных стандартов физической ядерной безопасности», – рассказала Екатерина Щеглова.

Студентки ТПУ понимают, что их достижения помогут родному альма-матер занять еще более высокие позиции в международном рейтинге университетов.

«Мы благодарны вузу за все предоставленные возможности, которые дают уверенный старт в научной и профессиональной сфере», – заявили студентки ТПУ.

Стоит отметить, что помимо материальной поддержки, Международное агентство по атомной энергии приглашает девушек пройти годовую стажировку в штаб-квартире, расположенной в Вене.