Итальянская трагедия: непростительные ошибки Италии в борьбе с COVID-19

Бергамо, население которого составляет всего 122 тысячи человек, стал самым пострадавшим от COVID-19 городом в Италии. Из-за фатальных ошибок Министерства здравоохранения, чудовищных оплошностей медицинского персонала и бюрократических проволочек властей погибли люди, которые при более оперативном обнаружении коронавируса, возможно, остались бы живы.

The New York Times упоминает жителя Бергамо — бывшего водителя грузовика Франко Орланди, который никогда прежде не имел серьезных проблем со здоровьем. В один из февральских дней он поступил в отделение неотложной помощи с сильным кашлем и лихорадкой. Врачи не стали долго разбираться, поставили пациенту обычный грипп и отправили лечиться домой. Через пару дней скорая привезла 83-летнего Франко обратно в больницу. Теперь он тяжело дышал — заболевание приобрело тяжелый характер. Тогда еще в Италии не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19 внутри страны. Симптомы больного озадачили 55-летнего анестезиолога Монику Авогарди. Моника не стала проверять мужчину на новый смертельный вирус. Итальянские протоколы, принятые Всемирной организацией здравоохранения, рекомендовали тестировать только граждан, напрямую связанных с Китаем, где изначально произошла вспышка.

Доктор Авогарди не могла предположить, что COVID-19 уже прибыл в ее родную область — Ломбардию. Коронавирус в этом регионе зафиксировали лишь пять дней спустя в небольшом городке Лоди. Врач Анналиса Малара нарушила национальный протокол тестирования и обнаружила у своего пациента с тяжелой пневмонией, не поддававшейся стандартному лечению, коронавирус. Этот случай зарегистрировали как первый официальный. Тем временем Авогарди, ухаживающая за Франко Орланди и другими пациентами, заболела сама. Зараженный врач позвонила своим коллегам и заявила, чтобы они в срочном порядке протестировали Орланди. Врачи высмеяли встревоженную, панически настроенную женщину. Они решили, что Франко не может быть заражен, потому что он никогда не был в Китае. Самочувствие пациентов больницы стремительно ухудшалось, и медперсоналу было уже не до веселья. Сотрудники больницы решили все-таки взять мазок у Орланди и его соседа по палате. Оба теста показали положительный результат.

Больница, где работала Моника, вместо того чтобы на начальном этапе выявлять зараженных и лечить их, из-за нерасторопности и безалаберного отношения ускорила распространение вируса по всему городу. Глупые ошибки превратили Бергамо в место людских страданий, где ежедневно раздавались десятки ужасающих звуков сирен скорой помощи.

The New York Times отмечает, что больницы Бергамо превратились в «импровизированные морги», ставшие своеобразным предупреждением для официальных лиц в Италии и других западных странах.

От COVID-19 в Бергамо по официальным данным умерли около четырех тысяч человек, хотя власти города заявили, что фактические потери, возможно, превышают эту цифру в два раза. Жертв было так много, что местный священник попросил остановить непрекращающийся звон колоколов по погибшим.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения немного выровняли ситуацию по тестированию граждан Бергамо, но ошибки и бездействие после первой вспышки COVID-19 усугубили ситуацию в целом во всей Италии и стоили стране драгоценного времени, когда каждая минута была безмерно важна. Например, директор больницы Pesenti Fenaroli закрыл двери медучреждения сразу же после того, как обнаружил коронавирус внутри здания. Региональные власти не стали слушать аргументы доктора и приказали открыть больницу уже через несколько часов после закрытия. Таким образом работники учреждения, посетители и выписанные пациенты подверглись заражению, а затем распространили его по всему региону.

Ожидалось, что в течение нескольких дней после вспышки правительство Италии заблокирует въезд и выезд из Бергамо, как это было сделано в Лоди. Мэр Бергамо, несмотря на сопротивление многих бизнесменов, с нетерпением ждал закрытия границы города. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте публично обратился к комитету научных советников, который предложил Конте закрыть территорию из-за многочисленных заражений. Решение вопроса затянулось, так как в ситуацию вмешались влиятельные лоббисты. В итоге из-за бюрократической нерешительности чиновников и размолвок Рима с региональными властями время было упущено. Коронавирусная катастрофа в Бергамо, а затем и на территории всего государства стала очевидна.

В феврале Италия попала под сокрушительный удар коронавируса первой из западных стран. Итальянцам не повезло: они столкнулись лицом к лицу со страшным и неизвестным заболеванием в то время, когда никто в Европе не имел о вирусе ни малейшего представления. Несмотря на то, что итальянские инфекционисты следили за вспышкой COVID-19 в китайском Ухане, распознать опасное заболевание в Италии удалось далеко не сразу. Первые случаи коронавируса пришлись на пик сезонного гриппа, тогда врачи фиксировали редкие, но странные проявления пневмонии. Если бы власти Италии с самого начала постановили тестировать на вирус каждого жителя с явными и показательными симптомами COVID-19, а не только авиапассажиров, то тотального заражения и катастрофы на национальном уровне можно было бы избежать.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи рассказал, кто получит доступ к вакцине от коронавируса нового типа в ближайшее время. Вакцина будет доступна уже в декабре этого года.