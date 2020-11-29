Баранец рассказал о попытке Молдавии и Украины вторгнуться в Приднестровье

Победа на президентских выборах в Молдавии прозападного кандидата Майи Санду может привести к возобновлению военного конфликта в Приднестровье. К такому выводу пришел военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В эфире программы «Военное ревю» на радио «КП» Баранец рассказал, какие последствия ждут Молдавию в случае эскалации боевых действий в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), а также объяснил, какие ответные меры предпримет Россия на подобные выходки Кишинева.

По словам Виктора Баранца, молдавские власти во главе с новоизбранным прозападным президентом способны на различные провокации в Приднестровье. Эксперт не исключает, что Кишинев совместно с Киевом может организовать специальную военную операцию против Тирасполя, пытаясь взять под контроль ПМР. Однако такие меры приведут лишь к полномасштабной войне в регионе, поскольку российские части способны дать отпор молдавской армии и ВСУ.

«Но в Приднестровье стоит наша оперативная группа, и она не будет отсиживаться в окопах, как и в 1992 году. И сейчас у нас «лебедей» много», — заявил Баранец, намекая на стратегические бомбардировщики ВКС РФ Ту-160.

Военный обозреватель «КП» обратил внимание, что Россия не оставит без ответа возможные выходки Молдавии и Украины в Приднестровье. Москва будет жестко отвечать на любые попытки военного захвата этого региона.

По словам Баранца, политический кризис, который возник в Приднестровье еще в начале 1990-х, можно решить лишь дипломатическим путем при посредничестве России. Кишиневу необходимо возобновить переговоры с представителями ПМР, а не раскидываться враждебными заявлениями и требованиями о выводе российских частей.

«Там нужно решать на основании двустороннего договора до политического урегулирования. Все, точка!» — резюмировал эксперт.

Ранее Виктор Баранец подробно рассказал, как Сербия будет использовать военную технику, которая была предоставлена Россией. Она напомнил, что совсем недавно Белград получил от Москвы 11 танков Т-72МС.