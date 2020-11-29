Саудовский политолог назвал последствия переброски Турцией оружия в Ливию

Эр-Рияд, 29 ноября. Политолог Халед аз-Заатар считает, что нарушая оружейное эмбарго Совбеза ООН, Турция эскалирует напряженность в отношениях с Европейским союзом.

Эксперт из Саудовской Аравии заявил, что международное сообщество обеспокоено переброской военной техники на территорию Ливии и агрессивной политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Восточном Средиземноморье. Поэтому абсолютное большинство членов Европарламента уже проголосовало за введение санкций против Анкары.

Политолог напомнил, что эскалация конфликта между странами произошла после обнаружения операцией IRINI спутниковых снимков с разгрузкой турецкого вооружения в порту ливийской Мисураты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция продолжает поставлять военную технику и иностранных наемников для усиления Правительства национального согласия. Так, страна уже доставила на территорию Ливии несколько ударных вертолетов.