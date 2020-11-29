Молдавский политолог объяснил, почему народ выбрал Санду и остался за Россию

Победа Майи Санду на выборах президента в Молдавии может негативно сказаться на отношениях этой страны с Россией. К такому выводу пришел политический эксперт, глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, комментируя итоги народного голосования. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Тулянцев подробно рассказал о последствиях президентства Санду для России, а также объяснил, как избрание прозападного кандидата повлияет на политическое сотрудничество Москвы и Кишинева.

Игорь Тулянцев, комментируя результаты президентских выборов в Молдавии, обратил внимание, что страна уже давно не придерживается некой геополитической матрицы, которую использовала ранее. При этом победа Майи Санду обусловлена лишь политическими настроениями, которые царили в стране при президентстве Игоря Додона.

По словам политического эксперта, когда к власти пришел Додон пророссийские настроения в стране немного спали. Такая позиция повлияла на общественное одобрение этого политического деятеля, что привело к его поражению на президентских выборах в 2020 году.

Однако, несмотря на победу на выборах прозападного кандидата Майи Санду, жители Молдавии душой остались с Россией. Большинство граждан этой страны выступают за партнерские отношения Кишинева с Москвой, а также надеются на плодотворное сотрудничество двух стран в экономической и политической сферах.

«Но большая часть граждан нашей страны по видимым ощущениям все же склоняется к стратегическому партнерству и дружбе с Россией. Если Майя Санду в отношениях с Россией будет стараться соблюдать баланс, это хорошо, но, если же она будет напрягать воздух в адрес России и вести себя агрессивно, это, конечно же, скажется на ее ближайшем будущем», — резюмировал Тулянцев.

Ранее российской военный эксперт Константин Сивков высказался о победе Майи Санду на президентских выборах в Молдавии. Он обратил внимание, что приход к власти прозападного кандидата может грозить усугублением ситуации в Приднестровье.