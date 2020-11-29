Турция перебросила 90 боевиков из Митиги в триполийский лагерь

Триполи, 29 ноября. Пользователи социальных сетей сообщили о перемещении сирийских наемников ПНС Ливии с турецкой военной базы на территории аэропорта Митига в лагерь Аль-Рахба.

Новостной аккаунт в Twitter уточнил, что локацию изменили 90 боевиков. Автор публикации называет Турцию «османским дьяволом» и утверждает, что своими действиями она пытается нарушить режим постоянного прекращения огня в регионе. Пользователь также не доверяет заявлениям Организации Объединенных Наций, которая «вводит ливийцев в заблуждение ложными соглашениями». По его мнению, разрешить кризис возможно только после устранения иностранного вмешательства в политический процесс.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о перемещении сирийских наемников из лагеря в Машруа аль-Хадба в район Сук аль-Хамис Имсихель.