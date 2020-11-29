Донбасс сегодня: ВСУ тянут «Грады», Киев готовит фейки, в ДНР предотвратили удар с воздуха

Донбасс, 29 ноября. Армия Киева наращивает количество обстрелов по республикам. На юге ДНР предотвращен удар с воздуха. Украинская армия готовит фейки с участием переодетых в форму НМ ЛНР солдат ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донбассе обостряется. За сутки населенные пункты обеих республик обстреляны Вооруженными силами Украины пять раз. Трижды киевские силовики вели огонь по Донецкой Народной Республике на горловском и мариупольском направлениях, два раза обстрелян поселок Лозовое в Луганской Народной Республике. В ДНР обстрелы велись с применением противотанковых станковых и ручных гранатометов, по ЛНР стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Луганское украинские военные оборудуют новые позиции, сообщают защитники ЛНР. Таким образом, расстояние между противоборствующими сторонами на данном участке фронта сократилось. Напомним, согласно принятым в конце июля текущего года мерам по усилению контроля за перемирием, любое изменение позиций, ведение инженерных работ, строительство новых укреплений и блиндажей запрещено.

Армия Киева продолжает стягивать в Донбасс тяжелое вооружение и технику. За последние несколько дней на железнодорожную станцию Дружковка Донецкой области прибыли пять реактивных систем залпового огня «Град», четыре самоходных 122-мм гаубицы «Гвоздика». В районах Богдановки и Красногоровки донецкая разведка зафиксировала размещение семи боевых машин пехоты, сообщает управление Народной милиции ДНР.

Военные ДНР предотвратили удар с воздуха по Коминтерново

Помимо перечисленных выше нарушений перемирия, украинская сторона активно применят беспилотники — как для проведения воздушной разведки, так и для нанесения ударов с воздуха по позициям республиканских сил. Одну из таких атак на днях удалось предотвратить защитникам южных территорий ДНР.

В районе Коминтерново подразделения радиоэлектронной борьбы НМ ДНР принудительно посадили украинский беспилотник 36-й отдельной бригады морской пехоты Mavic Pro. При обследовании БПЛА оказалось, что аппарат переделан для сброса боеприпасов. Таким образом, благодаря своевременной реакции защитников ДНР удалось избежать жертв и разрушений.

ВСУ готовят фейки с участием «солдат ЛНР»

Не имея реальных доказательств причастности Вооруженных сил ДНР или ЛНР к обстрелам украинских позиций и нарушению условий перемирия, киевские командиры осваивают режиссерскую профессию, снимая фильмы со своими солдатами, переодетыми в форму противника. В луганском управлении Народной милиции со ссылкой на данные информатора из штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» сообщают о подготовке фейков о якобы обстрелах со стороны ЛНР позиций киевских силовиков. Для этих целей привлечены украинские СМИ и офицеры 74-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ.

Кроме того, по приказу командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ военнослужащие разведроты переоделись в форму Народной милиции ЛНР. Цель — наглядная демонстрация нарушения «луганчанами» Минских соглашений. Как уточняют в ЛНР, украинскому зрителю будет продемонстрировано проведение инженерных работ якобы на позициях НМ ЛНР и стрельба по позициям армии Киева.