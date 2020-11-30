Что изменится в РФ с 1 декабря: кто получит двойную пенсию, отмена льгот

Действие некоторых льгот, введенных в качестве мер поддержки на время пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, заканчивается в декабре; часть российских пенсионеров получит двойную пенсию; изменится порядок выдачи больничных листов. Также россиян ждут некоторые другие изменения.

Кто в декабре получит двойную пенсию

Пенсионеры, получающие выплаты в период с первое по девятое число каждого месяца, в декабре получат двойную пенсию. Таким категориям граждан уже с 1 декабря начтут выплачивать не только декабрьскую, но и январскую пенсию. Также некоторые категории пенсионеров уже в декабре либо получат значительную единовременную выплату, либо им увеличат ежемесячную пенсию. Кто может рассчитывать на дополнительные выплаты, читайте в материале ФАН.

Окончание действия коронавирусных льгот

В декабре заканчивается действие некоторых льгот, введенных в качестве меры поддержки на фоне пандемии COVID-19. Так, 31 декабря заканчивается действие моратория на арест имущества должников, а также на взыскание с них приставами долга и описи имущества.

Кроме того, в конце декабря 2020 года закачивается действие введенного на время пандемии моратория на штрафные санкции и другие наказания для неплательщиков по счетам ЖКХ. С 31 декабря возобновляется начисление пеней и штрафов, а также процедура отключения коммунальных услуг за просрочку или неполную оплату услуг ЖКХ. У должников есть почти весь декабрь, чтобы исправиться и не доводить дело до штрафных санкций.

Другие новшества декабря 2020 года

В первый день декабря истекает срок уплаты налога для физических лиц на все виды движимого и недвижимого имущества, в том числе на земельные участки и весь транспорт.

С 14 декабря больничный лист можно будет получить не только в бумажном, но и в электронном виде — вступает в силу соответствующий приказ Минздрава РФ. Для получения электронного документа о временной нетрудоспособности пациенту нужно будет предоставить паспорт и СНИЛС.

С 29 декабря в России вступает в действие закон о цифровом нотариате: нотариальные сделки можно будет проводить дистанционно с участием нескольких нотариусов.

31 декабря истекает срок подачи работниками заявлений об оформлении электронной трудовой книжки, либо о сохранении этого документа в бумажном формате. Однако, скорее всего, оформление электронной трудовой книжки, либо сохранение ее в бумажном виде будет доступно и после окончания этого срока.

Ранее в Госдуме критически отнеслись к появлению в СМИ информации, что в 2021 году якобы планируются тотальные проверки пенсионеров на предмет получения ими дополнительного дохода.