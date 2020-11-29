ООН признала Турцию центром переброски иностранных наемников в Ливию

Нью-Йорк, 29 ноября. Организация Объединенных Наций назвала Турцию центром переброски иностранных наемников на территорию Ливии.

Телеканал Libya24 процитировал доклад о деятельности террористических формирований и группировок, который составила Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями для Совбеза ООН. Согласно представленным данным, от семи до 15 тысяч сирийских боевиков попали в Триполи через Анкару для усиления Правительства национального согласия (ПНС).

Также сообщается, что из лагерей для беженцев в Идлибе организован поток женщин в Турцию. Они являются членами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 и попадают в страну с помощью коррумпированных охранников и контрабандистов.

Напомним, что «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) заявляла, что Анкара перебросила в Ливию 18 тысяч сирийцев и 2,5 тысячи тунисцев. Отмечается, что часть из них завербовали с помощью обмана и высоких гонораров. Порядка 350 боевиков не достигли возраста совершеннолетия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что очевидцы зафиксировали мобилизацию наемников ПНС на юге Триполи. Они покинули Машруа аль-Хадба и активизировались в районе Сук аль-Хамис Имсихель.

1 Организация запрещена на территории РФ.