Здание мэрии в Измире снесут после землетрясения

Измир, 29 ноября. Здание мэрии на площади Ататюрка пойдет под снос.

Издание News-Turk объясняет, что после мощного землетрясения, произошедшего в Измире 30 октября, несколько десятков строений признали аварийными, в том числе мэрию Измира.

Глава муниципалитета Тунч Сойер рассказал, что власти провели масштабную инспекцию всех зданий провинции на случай повторных природных катастроф. В фундаменте администрации специалисты нашли повреждения средней категории. Они предложили укрепить его и продолжить работу.

İzmir Büyükşehir Belediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz. Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz. pic.twitter.com/9Ttrr3k0nV — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 27, 2020

Мэрия Измира изучила этот вопрос и приняла решение снести здание, таким образом увеличив Площадь Ататюрка. Временно муниципалитет переедет в другое строение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дорожные камеры запечатлели последствия цунами на восточном побережье Турции. Огромная волна образовалась в результате мощного землетрясения.