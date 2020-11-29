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Здание мэрии в Измире снесут после землетрясения

Здание мэрии в Измире снесут после землетрясения

Измир, 29 ноября. Здание мэрии на площади Ататюрка пойдет под снос.

Издание News-Turk объясняет, что после мощного землетрясения, произошедшего в Измире 30 октября, несколько десятков строений признали аварийными, в том числе мэрию Измира.

Глава муниципалитета Тунч Сойер рассказал, что власти провели масштабную инспекцию всех зданий провинции на случай повторных природных катастроф. В фундаменте администрации специалисты нашли повреждения средней категории. Они предложили укрепить его и продолжить работу.

Мэрия Измира изучила этот вопрос и приняла решение снести здание, таким образом увеличив Площадь Ататюрка. Временно муниципалитет переедет в другое строение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дорожные камеры запечатлели последствия цунами на восточном побережье Турции. Огромная волна образовалась в результате мощного землетрясения.

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