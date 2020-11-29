Турок застрелил друга на глазах у отдыхающих в курортном Мерсине

Мерсин, 29 ноября. Встреча двух друзей на курорте Турции завершилась убийством.

Издание IHA сообщает, что инцидент произошел на улице Бурхан Фелек в районе Бахче, Акдениз. Бурак С. и Мерт Д. столкнулись на дороге, между ними завязался спор. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Тогда один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.

Жители и гости курортного города стали свидетелями расправы. Они вызвали бригаду скорой помощи и полицию на место ЧП. Медики осмотрели Мерта Д., однако помочь ему не смогли. Мужчина скончался от огнестрельного ранения на месте преступления. Убийца успел скрыться до приезда экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента, а также объявили в розыск нападавшего.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что словесная перепалка закончилась убийством в курортном Измире. Пожилой мужчина расстрелял собственного внука.