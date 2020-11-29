Губернатор Томской области поздравил Егора Лигачева со 100-летием

Томск, 29 ноября. Губернатор Томской области поздравил со 100-летием Егора Лигачева, который много лет возглавлял регион.

Поздравления с вековым юбилеем Егору Лигачеву поступают со всех уголков страны, но больше всего с Томска, ведь Лигачев возглавлял Томскую область на посту первого секретаря Томского областного комитета КПСС более 17 лет.

Одним из первых юбиляра поздравил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«С Лигачевым неразрывно связана вся история Томской области. Он написал лучшие ее страницы, создал ее потенциал на многие десятилетия вперед. Немногим людям по силам стать частью истории, и еще меньше людей, которые способны творить историю сами. Егор Кузьмич Лигачев – именно такой человек. И от имени миллиона жителей области я искренне поздравляю нашего патриарха со столетием, желая главного – здоровья!», – отметил Сергей Жвачкин.

Накануне юбилея за большой вклад в социально-экономическое развитие региона Егор Лигачев был награжден знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» и премией. К празднику заслуженному политику доставили от губернатора томские деликатесы: нельму, стерлядь, белые грибы, кедровый орех, ягоду и сибирский хамон.