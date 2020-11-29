Лолита в новогоднем наряде ошарашила откровенным признанием о выгребной яме

Известная российская певица Лолита Милявская удивила своих подписчиков новым постом в социальных сетях. Артистка опубликовала необычную видеозапись, на которой предстала в шикарном новогоднем наряде, философствуя о том, кем бы она стала, если бы родилась на несколько веков раньше.

Видеозапись, опубликованная в социальной сети Instagram, буквально ошарашила поклонников Лолиты. Певица продемонстрировала публике свое новое необычное платье с корсетом, которое, вероятнее всего, является реквизитом для новогоднего представления.

На видео артистка, демонстрируя свой новогодний наряд, сообщила, что теперь будет регулярно появляться на публике в таких красочных платьях. Она обратила внимание, что новое одеяние ей очень идет, а также заметила, что должна была родиться на несколько веков раньше.

Однако позже Лолита ошарашила своих поклонников откровенным признанием. Она обратила внимание, что, если бы жила в другое время, то вряд ли бы наряжалась подобным образом.

«По-моему, я родилась не в то время. Я должна была родиться во времена корсетов, цацек… Хотя с моим характером я бы все равно носила картошку, пакеты. Выгребную яму бы чистила», — заявил артистка.

Подписчики певицы оценили ее новый образ, заметив, что красочное платье с корсетом Лолите очень идет. Комментаторы также оспорили предположение артистки о ее прошлой жизни, заметив, что она была «таким же прекрасным человеком, с огромной душой и невероятным чувством юмора».

Ранее Лолита рассказала, каким образом ей удалось скинуть лишние килограммы без использования диет и специальных препаратов. Она заметила, что никогда не ограничивала себя в еде.