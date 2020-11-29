Комитет «5+5» призвали выбрать город для спецзаседания парламента Ливии

Тобрук, 29 ноября. Совместный военный комитет в формате «5+5» должен определить город в Ливии для проведения специального заседания Палаты представителей.

Издание Alsaaa24 сообщает, что депутаты ливийской парламента по завершении встреч в марокканском Танжере призвали военнослужащих помочь им выбрать наиболее подходящий город для проведения специальной сессии переговоров с Высшим государственным советом. Также СВК должен принять необходимые меры для обеспечения их безопасности.

«В ходе новой встречи депутаты обсудят результаты политического диалога, а также решат вопрос о смене председателя с учетом требований конституции, закона и внутреннего регламента», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что консультации в Марокко стартовали 24 ноября текущего года. Десятки ливийских парламентариев начали работу над формированием дорожной карты. В итогом заявлении они указали, что в городе Бенгази разместят постоянную штаб-квартиру Палаты представителей. Кроме того, депутаты договорились собрать новую встречу в ливийском Гадамесе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что делегаты Восток и Запад североафриканского государства создали комитет по объединению Палат представителей.