Турчанка потеряла ребенка после ДТП в Турции

Шемдинли, 29 ноября. Беременная женщина потеряла ребенка после аварии в Турции, передает издание Haberturk.

Инцидент произошел в провинции Хаккяри. В момент, когда 27-летняя Гюльсема С. переходила дорогу, ее сбил автомобиль. Удар отбросил жертву на несколько метров в сторону.

На место аварии приехала скорая помощь. Женщину госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии. Состояние турчанки описывается как «тяжелое», ее ребенка спасти не удалось.

Личность водителя, который сбил Гюльсему С., пока неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и поиск подозреваемых. По данным СМИ, ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Турции погибла беременная женщина, которая ехала на мотоцикле с супругом. Ее муж не справился с управлением байка и врезался в припаркованный автомобиль.