Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о растрате денег театра

Скандалы вокруг экс-супруги актера Армена Джигарханяна пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской никак не утихнут. Сначала их развод с артистом наделал много шума в богемной театральной среде. Затем Джигарханян обвинил экс-возлюбленную «в причинении нравственных страданий» и подозревал в хищении крупной суммы. Актер считал, что девушка продала его квартиру, а деньги присвоила себе. Многие интернет-издания обвиняли девушку в мошенничестве. Теперь же в Сети Виталине пытаются приписать посягательство на финансовую часть некоего Дома культуры, принадлежащего Джигарханяну, что саму героиню скандалов привело в полное недоумение.

«Какого дома культуры, что за абсурд?! Я еще могу представить, что речь идет о Московском драматическом театре. Но, простите, это не собственность Армена Борисовича, он был его руководителем. Я не могла ничем там завладеть, так как все имущество является муниципальным, а владеет им департамент культуры Москвы», — говорит Цымбалюк-Романовская.

Виталина Цымбалюк-Романовская некоторое время занимала пост руководителя Московского драматического театра. Однако ее поведение на посте управленца не пришлось по душе Джигарханяну — ей было предложено по собственному желанию оставить занимаемый пост. В этот процесс вмешался департамент культуры города Москвы.

«Нельзя украсть государственные деньги из театра. Если бы я это сделала, то даже без развода с Арменом Борисовичем меня бы посадили», — отмечает пианистка.

По некоторым данным, качество постановок в театре в период руководства Виталины заметно ухудшилось. Однако, по всей вероятности, заботил пианистку не имидж заведения, а ее собственный заработок, ведь ее зарплата составляла 200 тысяч рублей. Кроме того, руководитель устроила на работу в театр своих родственников и знакомых, а фирмы, которые оказывали ряд услуг учреждению, принадлежали именно ей.

«Моя деятельность была проверена — ко мне нет никаких вопросов. Кроме того, я закрыла долги, которые были у Армена Борисовича в театре», — опровергла обвинения пианистка.

Недавно экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна рассказала, вернется ли в театр, созданный бывшим мужем.