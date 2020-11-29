В Роспотребнадзоре объяснили низкий темп прироста COVID-19 в Дагестане

Махачкала, 29 ноября. Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Дагестан входит в число российских регионов с наименьшими суточными темпами прироста заболеваемости COVID-19. Это связано с тем, что высокие показатели уже фиксировались в республике ранее и сейчас ситуация стабилизируется, считают в региональном Роспотребнадзоре.

По информации федерального оперштаба, на утро 29 ноября наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ненецком автономном округе – 0,5%. Немногим больше этот показатель в Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ – 0,5%, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан – 0,6%», – говорится в сообщении.

В региональном оперштабе уточнили, что за сутки в Дагестане подтверждены 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время, выздоровели 116 пациентов, еще шесть скончались.

«На 29 ноября: 18 872 подтвержденных положительных результата заболевания коронавирусом (+115 человек за сутки), 17 080 человек выздоровели, 943 человека умерло с подтвержденным положительным результатом заболевания», – сообщили в штабе.

По количеству инфицированных, Дагестан находится на 33 месте среди субъектов России, следует из данных федерального оперштаба.

В республиканском Роспотребнадзоре ситуацию с распространением коронавируса в регионе считают «относительно стабильной».

«Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Республике Дагестан, если сравнивать с другими субъектами Российской Федерации, то она относительно стабильная. У нас этот некоторый рост заболеваемости регистрировался чуть раньше – с конца августа, в сентябре. Сейчас мы выходим на более стабильный уровень, но все-таки регистрация продолжается», – рассказала журналистам представитель надзорного ведомства Ирина Алжанбекова.

Она напомнила, что ранее в республике действовал ряд ограничений, предполагавших ношение средств индивидуальной защиты, запрет на посещение определенных мест, была приостановлена работа части предприятий и организаций. В настоящее время в регионе введен обязательный масочный режим, также в силе режим самоизоляции для лиц из групп риска. По мнению Алжанбековой, все эти меры могли положительно сказаться на борьбе с распространением инфекции.

«Да, на данном этапе мы не в антилидерах. Это связано и с тем, что своевременно были введены дополнительные ограничения. В начале октября указом главы Республики Дагестан был введен масочный режим на территории Республики Дагестан. Это, в первую очередь, касается общественного транспорта, общественных мест – при посещении объектов торговли, общепита и других, в том числе государственных и муниципальных заведений, мест массового скопления людей. Действует режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями. Мы рекомендуем ограничивать различные праздники, свадьбы как можно меньшим количеством гостей, ограничивать их по времени. Вот все эти меры в комплексе помогают предотвратить, профилактировать заражение окружающих», – пояснила специалист.

При этом представитель Роспотребнадзора отметила, что о формировании коллективного иммунитета в Дагестане еще рано. При населении в 3 млн человек, в республике лабораторно подтверждено только 18 тыс. случаев инфицирования. Этого недостаточно для формирования устойчивого массового иммунитета к вирусу, заявила Алжанбекова.