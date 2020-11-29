ООН предупредили о попытках ряда делегатов сорвать переговоры по Ливии

Тобрук, 29 ноября. Спикер Палаты представителей Агила Салех заявил, что политическому процессу в североафриканской стране не должны мешать личности, заинтересованные в военном разрешении кризиса.

Парламентарий предупредил Миссию ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) о попытках нарушения режима постоянного прекращения огня. По его мнению, страной не могут руководить люди, которым выгодна эскалация ситуации и иностранная экспансия.

«Члены Форума политического диалога должны отдавать приоритет национальным интересам, а не конкретным личностям. Внешнее вмешательство, направленное на возобновление боевых действий, нужно прекратить», — сказал парламентарий.

Салех также подвел итоги консультативной встречи Палаты представителей, которая прошла в Марокко. В рамках мероприятия участники настаивали на скорейшем проведении выборов в Ливии, которые поспособствуют восстановлению суверенитета государства. Также они признали Бенгази конституционным местом заседания парламента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в процесс межливийских переговоров не раз вмешивалась третья сторона. Так, ситуацию пытается эскалировать Турция, которая регулярно перебрасывает военную технику и наемников для поддержания сил премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа.