Пенсии и выплаты в России в декабре: кто получит надбавку к Новому году

Надбавка за стаж, индексации пенсий, дополнительные выплаты — на какие дополнительные деньги могут рассчитывать некоторые категории российских пенсионеров.

Надбавка за стаж и другие дополнительные выплаты

Единовременную надбавку более семи тысяч рублей получат граждане, официальный трудовой стаж которых составляет тридцать и более лет. Надбавку в 25% от фиксированной части пенсии, но не менее 1420 рублей, получат также пенсионеры, постоянно проживающих в сельской местности.

Кроме того, единовременную выплату в размере трети от фиксированной части пенсии получат пенсионеры, содержащие троих иждивенцев (например, являющиеся опекунами несовершеннолетних внуков или недееспособных родственников).

Также на увеличенную пенсию с декабря могут рассчитывать граждане пенсионного возраста, являющиеся опекунами молодых людей, очно обучающихся в российских вузах. Набавка зависит от региона, в среднем это около двух тысяч рублей в месяц.

Кроме того, к Новому году в некоторых регионах надбавку или специальную социальную карту получат пенсионеры, пенсия которых ниже регионального прожиточного минимума. Деньгами с карты можно будет рассчитываться только за продуктовые наборы в специально отведенных для этого магазинах. Сумму на таких картах планируется сделать выше трех тысяч рублей, она будет начисляться ежемесячно.

Кроме того, на дополнительные выплаты смогут рассчитывать пенсионеры, которые переехали на постоянное место жительства в регионы, где размер региональной выплаты выше, чем в населенных пунктах, откуда они уехали.

Индексация пенсий

Индексация пенсий в России в настоящее время проводится только неработающим пенсионерам. Начиная с 2016 года (когда была заморожена индексация пенсий работающим пенсионерам), эта категория граждан может рассчитывать только на небольшую ежегодную корректировку выплат, как правило, не превышающую двухсот рублей в месяц.

В Госдуме неоднократно поднимали вопрос о необходимости вернуть индексацию пенсий всем пенсионерам, но для работающих граждан пенсионного возраста такая мера в 2021 году бюджетом все еще не предусмотрена.

Однако официально работающие пенсионеры, которые решат завершить трудовую деятельность до наступления Нового года, уже в декабре начнут получать повышенную пенсию. Им будет проведена индексация за все пропущенные годы. Индексация в таких случаях, как правило, проводится автоматически. Уточнить, положена ли она, можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или по горячей линии ПФР.

Кто еще получит выплаты

Единовременную выплату до 20 тысяч рублей получат в декабре некоторые пенсионеры Москвы. Выплата приурочена к 79-ой годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой в годы Великой Отечественной войны зимой 1941–1942 года. Выплата предназначена не всем пенсионерам, а только инвалидам и участникам войны, участникам обороны Москвы и труженикам тыла в период битвы за Москву — всего 6300 человек.

Выплаты на детей

Многие спрашивают, не предусмотрены ли в ближайшие время единовременные выплаты на всех детей в размере десять тысяч рублей, наподобие тех, которые россияне дважды получили летом. Хотя этот вопрос неоднократно поднимали в Госдуме, пока решение о такой выплате не принято, в бюджете деньги на это не запланированы.

В то же время все регионы уже получили из бюджета дополнительные деньги на выплаты малообеспеченным семьям с детьми, так что все россияне получат причитающуюся им материальную помощь вовремя.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, кого в Новом году могут ждать дополнительные проверки в связи с тем, что, согласно публикациям СМИ, ПФР намерен проверить пенсионеров на предмет получения дополнительного дохода.