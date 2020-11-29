Каждый день мы просыпаемся, идем на работу, играем с детьми, гуляем и даже не думаем о том, что кто-то в этот самый момент стоит на страже нашей безопасности. И сейчас мы говорим о Ракетных войсках стратегического назначения, которые в декабре будут отмечать свой профессиональный праздник. Что же это за мероприятие, когда в 2020 году будет отмечаться знаменательная дата? Мы предлагаем вам познакомиться поближе с этим событием.

Что такое РВСН

На сегодняшний день Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) считаются самостоятельным родом войск Вооруженных сил России. Мало того, эти войска можно назвать важнейшей составляющей стратегических ядерных сил нашей страны. Суть их не в проявлении агрессии и ни в коем случае не в нападении. Эти войска ежедневно стоят на страже россиян и сдерживают проявления возможной агрессии со стороны других государств. Дело тут совсем непростое — речь идет о ядерном оружии, которое может выглядеть как одиночная ракета, либо массированное поражение, способное нанести существенный урон жителям страны и ее экономическому состоянию.

Поэтому эти войска находятся в состоянии боевой готовности, а на вооружении у них имеются наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками. Это новейшие ракетные комплексы, которые не имеют аналогов в мире.

В состав самих войск входят ракетные армии и воинские части, которые делятся на множество разных структур: учебные центры, исследовательские лаборатории, заводы по ремонту и прочее. Там же готовят и молодых специалистов, которые впоследствии войдут в состав войск РВСН.

История

День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) отмечают те, кто имеет какое-либо отношение к этому военному подразделению Вооруженных сил России. Как оказалось, в нашей стране поздравляют защитников отечества не только 23 февраля — в 2020-м День РВСН будут отмечать 17 декабря. Дата не меняется из года в год.

В 2020-м профессиональный праздник выпадает на четверг. Хоть дата и занесена в календарь государственных праздников, но это не выходной, так что на работу придется идти в любом случае.

Наверняка вам стало интересно, почему же именно 17 декабря отмечается День РВСН. Мы нашли ответ — дата связана с появлением нового военного подразделения в Советском Союзе. Произошло это как раз 17 декабря 1959 года. В то время главнокомандующим РВСН был назначен Митрофан Неделин, который внес огромный вклад в испытания и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия. К тому времени у него уже было звание главного маршала артиллерии.

Однако праздник появился не сразу, а спустя более 35 лет. В 1995 году президент России издал приказ, согласно которому в календарь государственных праздников вошел День РВСН. Стоит обратить внимание, что сейчас мероприятие утратило статус праздника, поскольку в 2006 году российским управленцем был издан другой приказ, который закрепил за этим днем понятие памятной даты. С чем же связаны такие изменения? Ответ прост — в начале XXI века этот вид войск преобразовали и сделали его самостоятельной единицей большой структуры Вооруженных сил России.

Традиции

Несмотря на то, что статус этого дня был в некотором смысле понижен, РВСН все равно считаются одними из самых престижных спецподразделений. Неспроста ежегодно в Кремле организуют торжественные мероприятия в честь Дня защитников ядерного паритета.

Кроме того, памятная дата отмечается и в воинских частях, где проходят торжества в различных форматах: построения, марши или праздничные концерты, где присутствуют высокопоставленные гости. Такие мероприятия часто сопровождаются вручением наград и присвоением высоких воинских званий тем, кто особо отличился во время службы.

Интересный факт: есть связь РВСН и знаменитого богатыря Ильи Муромца. Оказывается, этого героя древнерусского былинного эпоса принято считать покровителем РВСН. Поэтому 17 декабря к дивизионным храмам преподносят иконы с ликом святого преподобного Илии Муромца, ведь он защищал русскую землю так же отважно, как делают это в наши дни современные военные.