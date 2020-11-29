Дефолты в Китае могут помочь оздоровлению рынка

Традиционно инвесторы с доверием относятся к государственным компаниям, поскольку предполагают «скрытую гарантию», что власти в конце концов поддержат эти предприятия и спасут их в случае финансовых проблем. Серия дефолтов по облигациям китайских компаний опровергла эти утверждения. Ожидается, что такая ситуация продолжится и в грядущем 2021 году.

Примечательно, что эксперты смотрят на эту ситуацию позитивно: они рассчитывают, что данный кризис может иметь положительные последствия. В перспективе, он сможет очистить рынок от так называемых «зомби-компаний» — предприятий, требующих для продолжения работы постоянных финансовых вливаний.

Недавно дефолт по погашению своих долгов объявили китайская горнодобывающая компания Yongcheng Coal and Electricity, чипмейкеры Tsinghua Unigroup и Huachen Automotive Group.

Аналитики исследовательской фирмы CreditSights отметили, что это событие является сигналом для участников рынка, которым необходимо бдительнее выбирать себе партнеров.

«Участникам рынка еще раз напомнили, что не все государственные предприятия чувствуют себя одинаково и находятся в равном положении», — отмечается в сообщении CreditSights.

Как оказалось, руководство КНР выборочно поддерживает даже государственные предприятия, поддерживая только стратегически важные отрасли промышленности.

Предприятие Yongcheng Coal and Electricity имело рейтинг «ААА» от Национального агентства, так что его дефолт оказался удивительным для инвесторов. Она оказалась примером «рискованной организации» несмотря на то, что является весьма крупной.

В отчете о финансовой стабильности Народного банка Китая отмечается, что проблемы ряда крупных компаний могут обернуться риском для всей экономики страны.

Цепочки заимствований в масштабах группы компаний, скрытые сделки, неполное раскрытие информации, корпоративная опора на заимствования для погашения долгов, агрессивная экспансия в регионы и отрасли, накапливающие долги — все это делает предприятие потенциально опасным. Аналитики Jefferies отмечают, что это и могло привести к финансовому краху Yongcheng Coal and Electricity.

Несмотря на проблемы, отсеивание проблемных участников рынка позволяет инвесторам и кредитным организациям точнее выявлять риски еще на ранней стадии. В то же время естественная ликвидация «проблемных субъектов» обновляет экономическую динамику в Китае.