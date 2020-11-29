TikTok нанял популярных блогеров для суда с Трампом

В сентябре 2020 года глава США Дональд Трамп одобрил покупку 20% акций популярной социальной сети TikTok американской торговой сети Walmart и IT-компании Oracle. Президент добился этого через ультиматум — он заявил, что заблокирует сервис, если он не будет продам американским покупателям. Все это происходило на фоне его обвинений в адрес китайских создателей социальной сети, которые, по мнению Трампа, с ее помощью воровали личные данные граждан, что расценивается как угроза национальной безопасности.

Несмотря на то, что владеющая компания TikTok компания ByteDance была вынуждена согласиться на требование американского президента, ее руководство направило иск против администрации США. При этом Окружной суд Вашингтона признал, что Трамп превысил свои полномочия, однако разбирательство еще продолжается.

Положение президентской администрации осложнилось еще серией исков со стороны нескольких популярных блогеров из TikTok. Они утверждают, что угрозы закрыть соцсеть мешают их заработкам, так что в случае ее действительной блокировки они окажутся безработными. Суд признал эти претензии и вынес решение в их пользу.

Теперь же, как сообщает The Wall Street Journal, выяснилось, что молодые люди обратились в суд не по собственной инициативе. Обращение туда им помогали готовить представители TikTok, которые нашли блогерам хороших юристов и вместе разработали стратегию борьбы за свои интересы.

Как считает Станислав Машагин, генеральный директор инвестиционной компании «Инфраструктура России», такая практика — обычное дело в условиях современного рынка. Из-за популярности блогеров они используются всевозможными рекламодателями для продвижения своей продукции в социальных сетях. Его слова приводит издание BFM.

По мнению эксперта, не исключено, что в будущем практику ByteDance будут применять и другие кампании. При этом он предположил, что китайская компания инициировала судебное производство для того, чтобы дождаться смены администрации США и пересмотреть условия сделки с американцами.

«Суды нужны для одной-единственной цели — затянуть эту сделку и выиграть время для того, чтобы при новой администрации, на которую они надеются, ее отменить», — заключил машагин.

Между тем, ангажированность блогеров в этой ситуации может обернуться проблемами и для них — если сговор будет доказан, им может грозить судебное преследование.

Впрочем, чего добьются китайские разработчики пока неясно — Трамп установил порог заключения сделки на 4 сентября и пока не проявляет намерений покидать свой пост.