Соловьев на примере дискуссии в ЕП объяснил роль Навального для Запада



В эфире «Соловьев Live» ведущий вместе с гостями программы Александром Сосновским и Сергеем Карнауховым обсудили выступления Алексея Навального и его сторонников в Европарламенте. Эксперты сошлись во мнении, что спикеры в лице основателя ФБК (иноагент), Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина и Владимира Милова были подобраны европейскими элитами намеренно.

Ранее, 27 ноября, представители несистемной оппозиции участвовали в онлайн-дискуссии о перспективах стратегии отношений Европейского союза с Россией, куда их пригласили депутаты Европейской народной партии. По мнению депутатов ЕП, в странах ЕС уровень доверия к Москве снижается. В связи с этим Навальному, Милову, Кара-Мурзе и Яшину было предложено высказаться.



В течение семи минут основатель ФБК на английском языке пытался объяснить членам Европарламента целесообразность введения новых санкций. Также он призвал не признавать выборы в России в том случае, если в них не смогут участвовать «все». Поскольку с проблемами на этой почве чаще всего сталкиваются соратники Навального, допустимо предположение, что оппозиционер призвал к вмешательству во внутренние дела России только из-за своих политических интересов. Что делать с теми, кто, например, нарушает законы о ведении предвыборных кампаний, Навальный не рассказал.



Так, в ходе обсуждения состоявшейся в ЕП онлайн-дискуссии Соловьев допустил, что выступление Навального, Милова, Кара-Мурзы и Яшина могло быть спланировано. Иначе говоря, представители европейской политической элиты, позвав их на мероприятие, показали интерес к конкретным российским оппозиционерам. Очевидно, речь идет о наиболее лояльных к западному истеблишменту лицах.



При этом Соловьев напомнил, что выступление Навального и его сторонников не повлияет на их электоральный потенциал — низкий уровень общественного одобрения вкупе с регулярными проблемами с законом будут мешать оппозиционерам избираться.



Политолог Александр Сосновский, в свою очередь, заметил, что в истории с выступившими в ЕП сторонниками Навального рано ставить точку. Он считает, что в будущем могут появиться новые оппозиционеры, которые в данный момент находятся в стадии «подогрева».

«Сейчас это расходный материал. Сейчас это те, которых выкинут сто процентов. Как в случае с Навальным — он свое уже отыграл. На нем сейчас подогревают обстановку», — сказал эксперт.

Ранее блогер Сергей Колясников обратился в Генеральную прокуратуру и ФСБ с запросом проверить высказывания выступивших в ЕП россиян.